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«Динамо-ЛО», «Динамо Кр», «Университет» и «Прикамье» сыграют в переходном турнире за места в Суперлиге

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

По итогам заключительного тура в Высшей лиге А стали известны победитель первенства и команды, которые сыграют в переходном турнире с представителями Суперлиги.

С первого места в высший дивизион напрямую вышел «Ярославич», который вернулся в Суперлигу после трехлетнего перерыва. Вторым финишировал барнаульский «Университет», а третья позиция досталась пермскому «Прикамью». Эти команды попали в переходный турнир за право сыграть в Суперлиге. Их соперниками будут представители высшего дивизиона: «Динамо-ЛО» (12-е место на предварительном этапе) и «Динамо» из Краснодара (13-е место).

Турнир состоится в Анапе с 24 по 30 апреля. Команды, которые займут первое и второе место, сыграют в Суперлиге в сезоне 2017/2018.

Напомним, в чемпионате России победителем предварительного этапа стал казанский «Зенит». Вместе с московским «Динамо» клуб из Татарстана напрямую вышел в «Финал шести».

Остальные четыре участника финальной стадии станут известны по результатам матчей отборочного раунда: «Локомотив» - «Нова», «Белогорье» - «Енисей», «Кузбасс» - «Газпром-Югра» и «Факел» - «Урал». 

В Высшую лигу А вылетел оренбургский «Нефтяник», занявший последнее 14-е место.

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