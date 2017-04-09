Каррера после матча с «Уфой» выложил командное фото, подписав его: «Мои воины!»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера разместил в инстаграме фото команды, которая возвращалась в Москву после матча 22-го тура чемпионата России с «Уфой» (3:1).
Под снимком итальянский специалист оставил подпись: «Мои воины!»
Напомним, победа в столице Башкортостана позволила красно-белым, лидирующим в таблице первенства, оторваться от ЦСКА и «Зенита» на восемь очков.
Матч
Голы
Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)
Незабитые пенальти
Фатай (Уфа), 62
Предупреждения:
Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция