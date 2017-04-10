Россия обыграла Словакию и пробилась на чемпионат Европы по мини-футболу
Матч второго тура квалификации чемпионата Европы по мини-футболу
между сборными России и Словакии завершился победой россиян со счетом 1:0. Эта
победа позволила российской команде досрочно обеспечить себе путевку в
финальную часть Евро-2018.
Единственный мяч на 37-й минуте забил Робиньо. Сборная России
одержала вторую победу и гарантировала себе первое место в группе G, дающее путевку в финальный турнир.
Мини-футбол
Евро-2018
Квалификация
Турция
Группа G
2-й тур
Словакия - Россия – 0:1
Гол: Робиньо, 37
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически