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Россия обыграла Словакию и пробилась на чемпионат Европы по мини-футболу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура квалификации чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Словакии завершился победой россиян со счетом 1:0. Эта победа позволила российской команде досрочно обеспечить себе путевку в финальную часть Евро-2018.

Единственный мяч на 37-й минуте забил Робиньо. Сборная России одержала вторую победу и гарантировала себе первое место в группе G, дающее путевку в финальный турнир.

Мини-футбол

Евро-2018

Квалификация

Турция

Группа G

2-й тур

Словакия - Россия – 0:1

Гол: Робиньо, 37

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