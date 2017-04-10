«ПСЖ» разгромил «Генгам», Кавани сделал дубль
Матч 32-го тура чемпионата
Франции между «ПСЖ» и «Генгамом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча
– 4:0 в пользу «ПСЖ».
В составе победителей дубль
сделал Эдинсон Кавани. Также отличились Анхель Ди Мария и Блез Матюиди.
«ПСЖ» набрал 71 очко и идет
вторым в чемпионате Франции. У лидирующего «Монако» на три очка больше. «Генгам»
на десятом месте – 41 очко.
Чемпионат Франции. Лига 1
32-й тур
Матч
Голы
Ди Мария 56 (1:0). Кавани 60 (2:0). Кавани 71 (3:0). Матюиди 90 (4:0).
Состав
ПСЖ: Трапп, Курзава (Максвелл, 43), Менье, Орье, Кимпембе, Дракслер (Пасторе, 55), Верратти, Рабьо, Ди Мария (Лукас, 86), Матюиди, Кавани
Генгам: Юнссон, Икоко, Санко, Кербра, Сорбон, Марсал, Део (де Паув, 72), Дидо, Коко (Блас, 90), Бриан, Приват (Менди, 46)
Предупреждения:
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
09 апреля 22:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция