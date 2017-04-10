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«ПСЖ» разгромил «Генгам», Кавани сделал дубль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 32-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Генгамом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «ПСЖ».

В составе победителей дубль сделал Эдинсон Кавани. Также отличились Анхель Ди Мария и Блез Матюиди.

«ПСЖ» набрал 71 очко и идет вторым в чемпионате Франции. У лидирующего «Монако» на три очка больше. «Генгам» на десятом месте – 41 очко.

Чемпионат Франции. Лига 1

32-й тур

Матч

ПСЖ - Генгам - 4:0 (0:0)

Голы

Ди Мария 56 (1:0). Кавани 60 (2:0). Кавани 71 (3:0). Матюиди 90 (4:0).

Состав

ПСЖ: Трапп, Курзава (Максвелл, 43), Менье, Орье, Кимпембе, Дракслер (Пасторе, 55), Верратти, Рабьо, Ди Мария (Лукас, 86), Матюиди, Кавани

Генгам: Юнссон, Икоко, Санко, Кербра, Сорбон, Марсал, Део (де Паув, 72), Дидо, Коко (Блас, 90), Бриан, Приват (Менди, 46)

Предупреждения:

Рабьо, 32 - Део, 67; Коко, 79

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

09 апреля 22:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

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