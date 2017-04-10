«Лас-Пальмас» одержал крупную победу в матче с «Бетисом»
Матч 31-го тура чемпионата
Испании между «Лас-Пальмасом» и «Бетисом» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 4:1 в пользу «Лас-Пальмаса».
В составе победителей
отличились Висенте Гомес, Кевин-Принс Боатенг, Хонатан Виера и Хесе Родригес (с
пенальти). У «Бетиса» гол в активе Рафы Наварро.
«Лас-Пальмас» набрал 38 очков и
занимает 13-е место в чемпионате Испании. У «Бетиса» 31 очко и 15-е место.
Чемпионат Испании. Примера
31-й тур
Матч
Лас-Пальмас - Бетис - 4:1 (1:0)
Голы
Гомес 44 (1:0). Боатенг 49 (2:0). Виера 62 (3:0). Хесе 83 (4:0 - пен.). Наварро 89 (4:1).
Состав
Лас-Пальмас: Лисоаин, Лемос, Маседо, Гомес, Тана, Меса, Боатенг (Ливайя, 77), Кастельяно Д., Бигас (Гарсия М., 75), Виера (Гарсия Д., 68), Хесе
Бетис: Адан, Песселья, Манди, Тошка, Мартинес, Пардо (Мартин, 62), Петрос (Хоакин, 54), Себальос, Наварро, Алегрия (Санабрия, 70), Кастро
Предупреждения:
Боатенг, 29; Лемос, 30; Гомес, 38 - Тошка, 58; Манди, 65; Песселья, 74; Наварро, 90
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
09 апреля 21:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция