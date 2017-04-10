«Лас-Пальмас» одержал крупную победу в матче с «Бетисом»

Роналду проехал на красный свет после матча с «Лас-Пальмасом», но не был остановлен полицией (видео)

Форвард мадридского «Реала» нарушил правила дорожного движения после матча 25-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» (3:3). Об этом сообщают испанские СМИ.