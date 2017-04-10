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«Бенфика» обыграла «Морейренсе» и лидирует в чемпионате Португалии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 28-го тура чемпионата Португалии между «Морейренсе» и «Бенфикой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Бенфики».

Единственный мяч на 42-й минуте забил Константинос Митроглу. «Бенфика» с 68-ю очками лидирует в чемпионате Португалии, опережая идущий вторым «Порту» на одно очко. У «Морейренсе» 21 очко и 16-е место.

Чемпионат Португалии

28-й тур

«Морейренсе» - «Бенфика» - 0:1

Гол: Митроглу, 42.

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