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Антонио Джовинацци: Хочу извиниться перед командой за аварию

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Забуер» Антонио Джовинацци поделился впечатлениями после Гран-при Китая. Напомним, что он не сумел завершить гонку.

В гонке Антонио не справился с управлением автомобиля на мокрой прямой старт-финиш.

«Во-первых, я вновь хочу извиниться перед командой за аварию. Механики проделали отличную работу для того, чтобы подготовить машину к гонке. Жаль, что я снова разбил автомобиль. Это послужит мне уроком. Я хочу поскорее забыть об этом уик-энде», – цитирует Джовинацци Autosport.

Напомним также, что выиграл Гран-при Китая пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Гран-при Китая

Итоговое положение

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:37.36,160.
2. Себастьян Феттель («Феррари») +6,250.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +45,192.
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +46,035.
5. Кими Райкконен («Феррари») +48,076.
6. Валттери Боттас («Мерседес») +48,808.
7. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1:12,893.
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
9. Серхио Перес («Форс Индия») +1 круг.
10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1 круг.
11. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг.
12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг.
13. Джолион Палмер («Рено») +1 круг.
14. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг.
15. Маркус Эрикссон («Заубер») + 1 круг.
16. Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал (36-й круг).
17. Даниил Квят («Торо Россо») — не финишировал (21-й круг).
18. Стоффель Вандорн («Макларен») — не финишировал (20-й круг).
19. Антонио Джовинацци («Заубер») — не финишировал (5-й круг).
20. Лэнс Стролл («Уильямс») — не финишировал (2-й круг).

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