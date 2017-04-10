Маркус Эрикссон: У меня получился хороший старт и замечательный первый круг
Пилот команды «Заубер» Маркус Эрикссон
поделился впечатлениями после Гран-при Китая. Напомним, что он занял 15-е
место.
«У меня получился хороший старт
и замечательный первый круг. На протяжении периода виртуальной машины безопасности
мы «переобулись» в шины Soft, несмотря на то, что трасса еще полностью не
высохла. С этого момента у меня начались сложности.
Условия были непростыми, так
как температура асфальта оставалась довольно низкой. На протяжении всей гонки
мне не удавалось прогреть шины: я так и не смог заставить их работать в
оптимальном температурном окне. Теперь я переключаю все внимание на уик-энд в
Бахрейне», - цитирует Эрикссона Autosport.
Напомним
также, что выиграл Гран-при Китая пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Гран-при
Китая
Итоговое
положение
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») —
1:37.36,160.
2. Себастьян Феттель («Феррари») +6,250.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +45,192.
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +46,035.
5. Кими Райкконен («Феррари») +48,076.
6. Валттери Боттас («Мерседес») +48,808.
7. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1:12,893.
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
9. Серхио Перес («Форс Индия») +1 круг.
10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1 круг.
11. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг.
12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг.
13. Джолион Палмер («Рено») +1 круг.
14. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг.
15. Маркус Эрикссон («Заубер») + 1 круг.
16. Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал (36-й круг).
17. Даниил Квят («Торо Россо») — не финишировал (21-й круг).
18. Стоффель Вандорн («Макларен») — не финишировал (20-й круг).
19. Антонио Джовинацци («Заубер») — не финишировал (5-й круг).
20. Лэнс Стролл («Уильямс») — не финишировал (2-й круг).