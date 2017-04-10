Маркус Эрикссон: У меня получился хороший старт и замечательный первый круг

Пилот команды «Заубер» Маркус Эрикссон поделился впечатлениями после Гран-при Китая. Напомним, что он занял 15-е место.

«У меня получился хороший старт и замечательный первый круг. На протяжении периода виртуальной машины безопасности мы «переобулись» в шины Soft, несмотря на то, что трасса еще полностью не высохла. С этого момента у меня начались сложности.

Условия были непростыми, так как температура асфальта оставалась довольно низкой. На протяжении всей гонки мне не удавалось прогреть шины: я так и не смог заставить их работать в оптимальном температурном окне. Теперь я переключаю все внимание на уик-энд в Бахрейне», - цитирует Эрикссона Autosport.

Напомним также, что выиграл Гран-при Китая пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Гран-при Китая

Итоговое положение

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:37.36,160.

2. Себастьян Феттель («Феррари») +6,250.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +45,192.

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +46,035.

5. Кими Райкконен («Феррари») +48,076.

6. Валттери Боттас («Мерседес») +48,808.

7. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1:12,893.

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

9. Серхио Перес («Форс Индия») +1 круг.

10. Эстебан Окон («Форс Индия») +1 круг.

11. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг.

12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг.

13. Джолион Палмер («Рено») +1 круг.

14. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг.

15. Маркус Эрикссон («Заубер») + 1 круг.

16. Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал (36-й круг).

17. Даниил Квят («Торо Россо») — не финишировал (21-й круг).

18. Стоффель Вандорн («Макларен») — не финишировал (20-й круг).

19. Антонио Джовинацци («Заубер») — не финишировал (5-й круг).

20. Лэнс Стролл («Уильямс») — не финишировал (2-й круг).