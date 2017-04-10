День в истории. Роберто Карлосу исполнилось 44 года
Сегодня отмечает день рождения знаменитый бразильский
футболист, защитник Роберто Карлос. Ему исполнилось 44 года.
Роберто Карлос выступал за «Униан Сан-Жоау», «Атлетико
Минейро», «Палмейрас», «Интер», мадридский «Реал», «Фенербахче», «Коринтианс», «Анжи»
и «Дели Дайнамос», а также сборную Бразилии.
В составе «Реала» Карлос четырежды выиграл чемпионат
Испании, трижды – Лигу чемпионов. Три раза становился обладателем Суперкубка
Испании, дважды выиграл Межконтинентальный кубок, а также однажды завоевал
Суперкубок УЕФА.
Вместе с «Палмейрасом» защитник дважды стал чемпионом
Бразилии, в составе «Фенербахче» он дважды завоевал Суперкубок Турции.
В составе сборной Бразилии Роберто Карлос стал
чемпионом мира 2002 года и вице-чемпионом мира в 1998 году. Также в его активе
две победы на Копа Америка и одна победа на Кубке конфедераций. С олимпийской
сборной Бразилии он завоевал бронзу Олимпиады-1996.
Роберто Карлос был известен благодаря умению подключаться
к атакам, скорости, острым передачам. Его фирменным приемом был дальний удар с
подкруткой мяча. Гол Роберто Карлоса со штрафного в ворота сборной Франции
считается одним из лучших в истории футбола.
После завершения карьеры входил в тренерский штаб «Анжи»,
был главным тренером «Сивасспора», «Беледиеспора», «Аль-Араби» и «Дейли
Дайнамос».