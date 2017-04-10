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День в истории. Роберто Карлосу исполнилось 44 года

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения знаменитый бразильский футболист, защитник Роберто Карлос. Ему исполнилось 44 года.

Роберто Карлос выступал за «Униан Сан-Жоау», «Атлетико Минейро», «Палмейрас», «Интер», мадридский «Реал», «Фенербахче», «Коринтианс», «Анжи» и «Дели Дайнамос», а также сборную Бразилии.

В составе «Реала» Карлос четырежды выиграл чемпионат Испании, трижды – Лигу чемпионов. Три раза становился обладателем Суперкубка Испании, дважды выиграл Межконтинентальный кубок, а также однажды завоевал Суперкубок УЕФА.

Вместе с «Палмейрасом» защитник дважды стал чемпионом Бразилии, в составе «Фенербахче» он дважды завоевал Суперкубок Турции.

В составе сборной Бразилии Роберто Карлос стал чемпионом мира 2002 года и вице-чемпионом мира в 1998 году. Также в его активе две победы на Копа Америка и одна победа на Кубке конфедераций. С олимпийской сборной Бразилии он завоевал бронзу Олимпиады-1996.

Роберто Карлос был известен благодаря умению подключаться к атакам, скорости, острым передачам. Его фирменным приемом был дальний удар с подкруткой мяча. Гол Роберто Карлоса со штрафного в ворота сборной Франции считается одним из лучших в истории футбола.


После завершения карьеры входил в тренерский штаб «Анжи», был главным тренером «Сивасспора», «Беледиеспора», «Аль-Араби» и «Дейли Дайнамос».

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