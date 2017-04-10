День в истории. Александру Еременко исполнилось 37 лет
Сегодня отмечает день рождения голкипер московского «Динамо»
Александр Еременко. Ему исполнилось 37 лет.
Кроме «Динамо», выступал также за ТХК, «Мечел», «Амур»,
«Ак Барс» и «Салават Юлаев». Шестикратный чемпион России (трижды в составе «Динамо»,
дважды – в составе «Салавата Юлаева», один раз – в составе «Ак Барса»), трехкратный
обладатель Кубка Гагарина (дважды в составе «Динамо», один раз – в составе «Салавата
Юлаева»). В 2007 году вместе с «Ак Барсом» он выиграл Кубок европейских
чемпионов. Дважды признавался MVP плей-офф Кубка Гагарина и лучшим вратарем КХЛ.
В составе сборной России дважды становился чемпионом
мира. Также в его активе одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов
мира.
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