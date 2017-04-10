Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Рубин
Футбол  Урал- : -Оренбург
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Кристал Пэлас- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Сухая» серия вратаря «Ростова» Медведева составляет 592 минуты

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь «Ростова» Никита Медведев, оставивший свои ворота в неприкосновенности в матче 22-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0), продлил свою серию без пропущенных мячей в РФПЛ.

На данный момент сухая серия ростовского вратаря составляет 592 минуты. Последний раз Медведев пропускал гол в РФПЛ 30 ноября 2016 года в матче с «Уралом» (0:1).

Напомним, что в нынешнем чемпионате России Медведев провел за «Ростов» девять матчей, в которых пропустил три мяча.

Матч

Локомотив - Ростов - 0:0

Состав

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Маргасов, Пейчинович, Михалик, Денисов В., Фернандеш (Миранчук А., 85), Тарасов, Миранчук А. (Касаев, 78), Денисов И., Майкон (Фарфан, 64)

Ростов: Медведев, Навас, Терентьев, Кудряшов (Могилевец, 76), Нобоа, Гацкан, Калачёв, Ерохин (Байрамян, 68), Мевля, Азмун (Бухаров, 64), Полоз

Предупреждения:

Тарасов, 41 - Азмун, 29; Бухаров, 85

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

09 апреля 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Урал» - «Оренбург». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)Сегодня Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 22-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Оренбургом».«Томь» - «Рубин». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 22-го тура чемпионата России между «Томью» и «Рубином».РФПЛ. 22-й тур. «Томь» - «Рубин», «Урал» - «Оренбург» и другие матчиРезультаты матчей 22-го тура чемпионата России.Каррера после матча с «Уфой» выложил командное фото, подписав его: «Мои воины!»Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера разместил в инстаграме фото команды, которая возвращалась в Москву после матча 22-го тура чемпионата России с «Уфой» (3:1).Анатолий Мещеряков: У «Локомотива» и «Ростова» превалировало желание не пропуститьПредседатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ничью с «Ростовом» (0:0) в 22-м туре РФПЛ.Георгий Джикия: Отрыв от «Зенита» и ЦСКА пока не считаемЗащитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об отрыве красно-белых от ЦСКА и «Зенита».Майкон: Теперь «Локомотиву» нужно побеждать «Арсенал»Полузащитник «Локомотива» подвел итог матча 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0).Максим Бузникин: «Краснодар» не смотрит на то, помогает ли он «Спартаку»Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал матч 22-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1).Соломон Кверквелия: Если бы не Семин, смотрел бы сейчас футбол по телевизоруСоломон Кверквелия: Если бы не Семин, смотрел бы сейчас футбол по телевизоруЗащитник московского «Локомотива» подвел итог ничейной встречи с «Ростовом» в рамках 22-го тура РФПЛ.Евгений Алдонин: ЦСКА не раз отыгрывал большие отрывыБывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, что из «Спартака» пока рано делать чемпиона.Соломон Кверквелия: Хочу остаться в «Локомотиве» на 100 процентовЗащитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия заявил, что очень хочет остаться в клубе, несмотря ни на что.Почему «быки» и «мужики» превратились в полуфабрикаты? Колонка ЦыбаневаПочему «быки» и «мужики» превратились в полуфабрикаты? Колонка ЦыбаневаОтсмотришь воскресные матчи шесть часов подряд почти без перерывов – и невольно порадуешься тому, что в чемпионате именно такой лидер.Антон Миранчук: Очень хотим выйти на поле вместе с братомАнтон Миранчук: Очень хотим выйти на поле вместе с братомПолузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал ничью с «Ростовом» в матче 22-го тура РФПЛ.Антон Миранчук: Очень ждал дебюта за «Локомотив»Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился эмоциями после дебюта за московскую команду в матче 22-го тура РФПЛ против «Ростова».Мирча Луческу: Мы с руководством коротко обсудили игру против «Анжи». Больше ничего не былоГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча против «Анжи» (1:1) рассказал об общении с руководством клуба.«Это ненормально». После матча с «Ростовом» Семин раскритиковал календарь РФПЛ«Это ненормально». После матча с «Ростовом» Семин раскритиковал календарь РФПЛСлова главных тренеров «Локомотива» и «Ростова» после нулевой ничьей.Юрий Газинский: Не хватило одного гола, чтобы дожать ЦСКАИгрок «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в 22-м туре РФПЛ.Юрий Семин: Нельзя играть в таком графикеГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал календарь премьер-лиги.Сколько «Спартаку» осталось набрать очков, чтобы стать чемпионом?Сколько «Спартаку» осталось набрать очков, чтобы стать чемпионом?В 22 матчах «Спартака» набрал 51 очко и опережает ЦСКА и «Зенит» на восемь. Сколько осталось до триумфа?Юрий Семин: Решил не рисковать здоровьем АриГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 22-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).
Хоккей
Букмекеры считают равными шансы «Магнитки» и СКА во втором матче серии
Футбол
Максим Бузникин: «Краснодар» не смотрит на то, помогает ли он «Спартаку»
Футбол
Евгений Алдонин: ЦСКА не раз отыгрывал большие отрывы
Футбол
Мирча Луческу: Мы с руководством коротко обсудили игру против «Анжи». Больше ничего не было
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Никита Медведев
Никита Медведеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости