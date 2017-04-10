«Сухая» серия вратаря «Ростова» Медведева составляет 592 минуты
Вратарь «Ростова» Никита Медведев, оставивший свои ворота в
неприкосновенности в матче 22-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:0),
продлил свою серию без пропущенных мячей в РФПЛ.
На данный момент сухая серия ростовского вратаря составляет 592 минуты.
Последний раз Медведев пропускал гол в РФПЛ 30 ноября 2016 года в матче с
«Уралом» (0:1).
Напомним, что в нынешнем чемпионате России Медведев провел за «Ростов» девять матчей, в которых пропустил три мяча.
Матч
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Маргасов, Пейчинович, Михалик, Денисов В., Фернандеш (Миранчук А., 85), Тарасов, Миранчук А. (Касаев, 78), Денисов И., Майкон (Фарфан, 64)
Ростов: Медведев, Навас, Терентьев, Кудряшов (Могилевец, 76), Нобоа, Гацкан, Калачёв, Ерохин (Байрамян, 68), Мевля, Азмун (Бухаров, 64), Полоз
Предупреждения:
Тарасов, 41 - Азмун, 29; Бухаров, 85
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
09 апреля 19:00, Локомотив, Текстовая трансляция