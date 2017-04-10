День в истории. Венсану Компани исполнился 31 год

Сегодня отмечает день рождения защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Венсан Компани. Ему исполнился 31 год.

До перехода в «Манчестер Сити» выступал за «Андерлехт» и «Гамбург». В составе «Андерлехта» Венсан дважды стал чемпионом Бельгии. В составе «Сити» Компани дважды завоевал титул чемпиона Англии. Кроме того. В его активе два Кубка английской лиги, а также победы в Кубке Англии и Суперкубке Англии.

В 2004 году Компани был признан лучшим игроком года в Бельгии. В 2012 был признан лучшим игроком сезона в английской премьер-лиге.