День в истории. Венсану Компани исполнился 31 год
Сегодня отмечает день рождения защитник «Манчестер
Сити» и сборной Бельгии Венсан Компани. Ему исполнился 31 год.
До перехода в «Манчестер Сити» выступал за «Андерлехт»
и «Гамбург». В составе «Андерлехта» Венсан дважды стал чемпионом Бельгии. В
составе «Сити» Компани дважды завоевал титул чемпиона Англии. Кроме того. В его
активе два Кубка английской лиги, а также победы в Кубке Англии и Суперкубке
Англии.
В 2004 году Компани был признан лучшим игроком года в
Бельгии. В 2012 был признан лучшим игроком сезона в английской премьер-лиге.
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