«Айлендерс» обыграл «Оттаву»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Оттавой»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Айлендерс».
В составе победителей Эндрю Лэдд, Андерс Ли, Брок
Нельсон и Джейсон Чимера. У «Оттавы» забивали Бобби Райан и Жан-Габриэль Пажо.
«Айлендерс» с 94 очками на девятом месте в Восточной конференции.
У «Оттавы» 98 очков и шестое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Айлендерс - Оттава - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы:
Лэдд (Бойчук, Куин), 3:23 (1:0). Ли (Бэйли, Нелсон), 28:17 (2:0). Нелсон (Пелеш, Мейфилд), 33:52 (3:0). Райан (Дзингел), 38:54 (3:1). Пажо (Нил, Берроуз), 42:34 (3:2). Чимера (Лэдди, Нелсон), 58:52 (4:2).
Место и дата
10 апреля 00:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция
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