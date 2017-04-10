«Тампа-Бэй» обыграла «Баффало», Кучеров и Наместников набрали по одному очку
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Баффало»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Тампы-Бэй».
В составе победителей дубль сделал Брэйден Пойнт.
Также отличились Брэйдон Коберн и Виктор Хедман. Россияне Валерий Наместников и
Никита Кучеров заработали по одному очку за результативные передачи, а их
соотечественник, голкипер Андрей Василевский. У «Баффало» забивали Уильям
Каррье и Эвандер Кейн.
«Тампа-Бэй» на десятом месте в Восточной конференции с
84 очками. Напомним, накануне стало известно, что команда потеряла шансы на
выход в плей-офф. «Баффало» на 15-м месте – 78 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Тампа-Бэй - Баффало - 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Голы:
Каррье (Богосян, A. Nylander), 13:56 (0:1). Пойнт (Хедман, Дотчин), 25:59 (1:1). Кобёрн (Киллорн, Наместников), 32:20 (2:1). Кейн (Джионта, О'Райлли Р.), 51:17 (2:2). Пойнт (Строльман, Кучеров), 58:36 (3:2). Хедман (Строльман, Пойнт), 59:59 (4:2).
Место и дата
10 апреля 00:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция