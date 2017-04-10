«Тампа-Бэй» обыграла «Баффало», Кучеров и Наместников набрали по одному очку

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Баффало» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Тампы-Бэй».

В составе победителей дубль сделал Брэйден Пойнт. Также отличились Брэйдон Коберн и Виктор Хедман. Россияне Валерий Наместников и Никита Кучеров заработали по одному очку за результативные передачи, а их соотечественник, голкипер Андрей Василевский. У «Баффало» забивали Уильям Каррье и Эвандер Кейн.

«Тампа-Бэй» на десятом месте в Восточной конференции с 84 очками. Напомним, накануне стало известно, что команда потеряла шансы на выход в плей-офф. «Баффало» на 15-м месте – 78 очков.

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