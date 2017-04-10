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«Тампа-Бэй» обыграла «Баффало», Кучеров и Наместников набрали по одному очку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Баффало» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Тампы-Бэй».

В составе победителей дубль сделал Брэйден Пойнт. Также отличились Брэйдон Коберн и Виктор Хедман. Россияне Валерий Наместников и Никита Кучеров заработали по одному очку за результативные передачи, а их соотечественник, голкипер Андрей Василевский. У «Баффало» забивали Уильям Каррье и Эвандер Кейн.

«Тампа-Бэй» на десятом месте в Восточной конференции с 84 очками. Напомним, накануне стало известно, что команда потеряла шансы на выход в плей-офф. «Баффало» на 15-м месте – 78 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Тампа-Бэй - Баффало - 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Голы:

Каррье (Богосян, A. Nylander), 13:56 (0:1). Пойнт (Хедман, Дотчин), 25:59 (1:1). Кобёрн (Киллорн, Наместников), 32:20 (2:1). Кейн (Джионта, О'Райлли Р.), 51:17 (2:2). Пойнт (Строльман, Кучеров), 58:36 (3:2). Хедман (Строльман, Пойнт), 59:59 (4:2).

Место и дата

10 апреля 00:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

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