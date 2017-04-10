«Детройт» обыграл «Нью-Джерси»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Нью-Джерси»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Детройта».
В составе победителей отличились Райли Шихэн, который
сделал дубль, Томаш Татар и Хенрик Зеттерберг. У «Нью-Джерси» гол в активе
Джона Мура.
«Детройт» набрал 79 очков и находится на 14-й позиции
на Востоке. У «Нью-Джерси» 70 очков и последнее место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Детройт - Нью-Джерси - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Шихэн (Нильсен, Хелм), 7:09 (1:0). Татар (Зеттерберг, Нюквист), 11:19 (2:0). Зеттерберг (Нюквист), 30:18 (3:0). Мур (Каммаллери, Йозефсон), 41:15 (3:1). Шихэн (Нильсен, Ларкин), 57:27 (4:1).
Место и дата
10 апреля 00:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция
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