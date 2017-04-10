Уэстбрук побил рекорд НБА по трип-даблам за сезон, установленный в сезоне-1961/1962
Защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук сделал трипл-дабл в
матче регулярного чемпионата НБА против «Денвера». Этот показатель стал для
него рекордным.
В активе Уэстбрука в этой игре 50 очков, 16 подборов и 10 результативных передач. Для игрока это 42-й трипл-дабл в текущем сезоне, что является новым рекордом лиги.
Russell Westbrook passes his way into the history books with his 42nd triple-double of the season!#ThunderUp pic.twitter.com/FjdhnxCKws— NBA (@NBA) 9 апреля 2017 г.
Предыдущий рекорд был
установлен в сезоне 1961/1962. Тогда игрок команды «Цинциннати Ройалс» Оскар
Робертсон сделал 41 трипл-дабл.
Отметим, что «Оклахома»
обыграла «Денвер» со счетом 106:105.
10 апреля 00:05, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 апреля 00:05, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
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