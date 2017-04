Уэстбрук побил рекорд НБА по трип-даблам за сезон, установленный в сезоне-1961/1962

Защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против «Денвера». Этот показатель стал для него рекордным.

В активе Уэстбрука в этой игре 50 очков, 16 подборов и 10 результативных передач. Для игрока это 42-й трипл-дабл в текущем сезоне, что является новым рекордом лиги.

Russell Westbrook passes his way into the history books with his 42nd triple-double of the season!#ThunderUp pic.twitter.com/FjdhnxCKws