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Уэстбрук побил рекорд НБА по трип-даблам за сезон, установленный в сезоне-1961/1962

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против «Денвера». Этот показатель стал для него рекордным.

В активе Уэстбрука в этой игре 50 очков, 16 подборов и 10 результативных передач. Для игрока это 42-й трипл-дабл в текущем сезоне, что является новым рекордом лиги.

 

 

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 1961/1962. Тогда игрок команды «Цинциннати Ройалс» Оскар Робертсон сделал 41 трипл-дабл.

Отметим, что «Оклахома» обыграла «Денвер» со счетом 106:105.

Матч

Денвер - Оклахома - 105:106

Место и дата

10 апреля 00:05, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

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