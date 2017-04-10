Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Колорадо»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Сент-Луиса».
В составе победителей третий гол в активе Владимира Тарасенко.
Россиянин забил с передачи еще одного представителя РФ Ивана Барбашева. Также
отличились Зэк Сэнфорд и Владимир Соботка. У «Колорадо» голы в активе Микко
Рантанена, забившего дважды.
«Сент-Луис» набрал 99 очков и занимает пятое место на
Западе. «Колорадо» на последнем месте – 48 очков.
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