Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Колорадо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Сент-Луиса».

В составе победителей третий гол в активе Владимира Тарасенко. Россиянин забил с передачи еще одного представителя РФ Ивана Барбашева. Также отличились Зэк Сэнфорд и Владимир Соботка. У «Колорадо» голы в активе Микко Рантанена, забившего дважды.

«Сент-Луис» набрал 99 очков и занимает пятое место на Западе. «Колорадо» на последнем месте – 48 очков.

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