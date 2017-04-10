«Коламбус» на выезде обыграл «Торонто»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Коламбусом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Коламбуса».
В составе хозяев дубль сделал Джеймс ван Римсдайк. У «Коламбуса»
забивали Мэтт Калверт, Джош Андерсон и Кэм Аткинсон. Российский голкипер Сергей
Бобровский весь матч провел в запасе.
«Коламбус» набрал 108 очков и занимает третье место на Востоке. У «Торонто» 95 очков и восьмое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Торонто - Коламбус - 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)
Голы:
ван Римсдайк (Полак), 22:03 (1:0). ван Римсдайк (Гардинер), 26:36 (2:0). Калверт (Дженнер, G. Carlsson), 32:32 (2:1). Андерсон (Карлссон), 37:16 (2:2). Эткинсон (Калверт, Савар), 39:20 (2:3).
Место и дата
10 апреля 01:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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