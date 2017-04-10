День в истории. Фернандо Гаго исполнился 31 год
Сегодня отмечает день рождения известный аргентинский
полузащитник Фернандо Гаго. Ему исполнился 31 год.
Фернандо начал свою карьеру в «Бока Хуниорс». Затем он
перешел в мадридский «Реал». Позднее выступал за «Рому», «Валенсию» и «Велес
Сарсфилд». В 2013 году вернулся в «Боку», где выступает и поныне.
В составе «Боки» трижды становился чемпионом Аргентины,
выигрывал Копа Судамерикана, Кубок Аргентины. В составе «Реала» Гаго дважды
становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок Испании.
Гаго становился победителем молодежного чемпионата
мира, а также завоевал золото летней Олимпиады-2008. Вице-чемпион мира 2016
года, второе место на Копа Америка 2007 и 2015 года.
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