День в истории. Фернандо Гаго исполнился 31 год

Сегодня отмечает день рождения известный аргентинский полузащитник Фернандо Гаго. Ему исполнился 31 год.

Фернандо начал свою карьеру в «Бока Хуниорс». Затем он перешел в мадридский «Реал». Позднее выступал за «Рому», «Валенсию» и «Велес Сарсфилд». В 2013 году вернулся в «Боку», где выступает и поныне.

В составе «Боки» трижды становился чемпионом Аргентины, выигрывал Копа Судамерикана, Кубок Аргентины. В составе «Реала» Гаго дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок Испании.

Гаго становился победителем молодежного чемпионата мира, а также завоевал золото летней Олимпиады-2008. Вице-чемпион мира 2016 года, второе место на Копа Америка 2007 и 2015 года.