«Вашингтон» уступил «Флориде»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Флоридой»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Флориды».
В составе победителей отличились Дерек Маккензи и
Денис Мальгин. В составе «Вашингтона» на лед выходили россияне Александр
Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
«Флорида» набрала 81 очко и занимает 13-е место на
Востоке. У «Вашингтона» 118 очков и первое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Вашингтон - Флорида - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
МакКензи (Сивиур), 35:47 (0:1). Мальгин (Смит, Бьюгстэд), 49:47 (0:2).
Место и дата
10 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
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