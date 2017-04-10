Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Рубин
Футбол  Урал- : -Оренбург
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Кристал Пэлас- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Вашингтон» уступил «Флориде»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Флоридой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Флориды».

В составе победителей отличились Дерек Маккензи и Денис Мальгин. В составе «Вашингтона» на лед выходили россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

«Флорида» набрала 81 очко и занимает 13-е место на Востоке. У «Вашингтона» 118 очков и первое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Вашингтон - Флорида - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

МакКензи (Сивиур), 35:47 (0:1). Мальгин (Смит, Бьюгстэд), 49:47 (0:2).

Место и дата

10 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Питтсбург» на выезде уступил «Рейнджерс»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс» и «Питтсбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Рейнджерс».«Коламбус» на выезде обыграл «Торонто»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Коламбусом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Коламбуса».Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Колорадо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Сент-Луиса».«Детройт» обыграл «Нью-Джерси»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Нью-Джерси» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Детройта».«Тампа-Бэй» обыграла «Баффало», Кучеров и Наместников набрали по одному очкуМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Баффало» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Тампы-Бэй».«Айлендерс» обыграл «Оттаву»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Оттавой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Айлендерс».НХЛ. «Вашингтон» - «Флорида», «Рейнджерс» - «Питтсбург» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Майк Бэбкок: «Торонто» удалось опередить график на один матчГлавный тренер «Торонто» Майк Бэбкок прокомментировал выход команды в плей-офф.Коннор Браун: Особенно потрясающе то, как именно «Торонто» одержал эту победуНападающий «Торонто» Коннор Браун прокомментировал выход команды в плей-офф.Проворов и Любимов вызваны в сборную РоссииЧетыре хоккеиста, выступающих за клубы НХЛ, получили вызов в национальную сборную России на чемпионат мира-2017.Денис Гурьянов: Я в каждом матче стараюсь блокировать броскиДенис Гурьянов: Я в каждом матче стараюсь блокировать броскиКорреспондент «Советского спорта» в Далласе взял интервью у Дениса Гурьянова, который дебютировал в НХЛ.Кучеров и Василевский вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2017Вратарь «Тампы» Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров получили приглашения в сборную России, сообщает официальный сайт ФХР.Лучший совет Бэбкока, который отправил Кучерова в сборную России (видео)Лучший совет Бэбкока, который отправил Кучерова в сборную России (видео)«Торонто» вышел в плей-офф, хотя потерял из-за травмы основного вратаря. Это стало ясно после победы над «Питтсбургом».Александр Сокрушитель. Овечкин сломал игрока «Бостона» у борта (видео)Александр Сокрушитель. Овечкин сломал игрока «Бостона» у борта (видео)Капитан «Вашингтона» снова попал в историю. Теперь Овечкин случайно нанес травму защитнику «Бостона» Брэндону Карло.Стали известны все участники плей-офф Кубка СтэнлиСтали известны все участники плей-офф Кубка Стэнли в сезоне-2016/17.«Тампа» лишилась шансов на выход в плей-офф НХЛХоккеисты «Тампы» не примут участие в розыгрыше плей-офф НХЛ-2016/17.НХЛ. «Оттава» обыграла «Рейнджерс», «Филадельфия» победила «Коламбус» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».«Миннесота» в гостях обыграла «Аризону»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной» и «Миннесотой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Миннесоты».«Даллас» в овертайме обыграл «Колорадо»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Колорадо» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Далласа».«Виннипег» обыграл «Нэшвилл»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипегом» и «Нэшвиллом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Виннипега».
Хоккей
День в истории. Александру Еременко исполнилось 37 лет
Футбол
День в истории. Роберто Карлосу исполнилось 44 года
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Генгам», Кавани сделал дубль
Футзал
Россия обыграла Словакию и пробилась на чемпионат Европы по мини-футболу
все новости
Флорида
Флоридакалендарьстатистика
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости