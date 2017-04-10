День в истории. 107 лет со дня рождения Эленио Эрреры
Сегодня исполняется 107 лет со дня рождения
знаменитого французского тренера аргентинского происхождения Эленио Эрреры.
Эррера тренировал парижский «Стад Франсе»,
«Валядолид», «Атлетико» «Малагу», «Депортиво», «Севилью», «Барселону»,
«Белененсеш», «Рому», «Интер», «Римини», а также сборные Испании и Италии.
Четыре раза становился чемпионом Испании (по два в
составе «Барселоны» и «Атлетико»), дважды выигрывал Кубок Испании.
Вместе с «Интером» трижды выиграл чемпионат Италии,
дважды – Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок, вместе с «Ромой»
выиграл Кубок Италии.
Известен благодаря системе игры «катеначчо» в
миланском «Интере». Первым тренером, применившим эту систему, эксперты называют
Нерео Рокко, который использовал ее в «Падове». Впрочем, именно Эррера благодаря
такой тактике добился с «Интером» выдающихся успехов. Название «катеначчо»
стало нарицательным для обозначения оборонительного футбола в целом.