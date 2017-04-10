Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Рубин
Футбол  Урал- : -Оренбург
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Кристал Пэлас- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. 107 лет со дня рождения Эленио Эрреры

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня исполняется 107 лет со дня рождения знаменитого французского тренера аргентинского происхождения Эленио Эрреры.

Эррера тренировал парижский «Стад Франсе», «Валядолид», «Атлетико» «Малагу», «Депортиво», «Севилью», «Барселону», «Белененсеш», «Рому», «Интер», «Римини», а также сборные Испании и Италии.

Четыре раза становился чемпионом Испании (по два в составе «Барселоны» и «Атлетико»), дважды выигрывал Кубок Испании.

Вместе с «Интером» трижды выиграл чемпионат Италии, дважды – Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок, вместе с «Ромой» выиграл Кубок Италии.

Известен благодаря системе игры «катеначчо» в миланском «Интере». Первым тренером, применившим эту систему, эксперты называют Нерео Рокко, который использовал ее в «Падове». Впрочем, именно Эррера благодаря такой тактике добился с «Интером» выдающихся успехов. Название «катеначчо» стало нарицательным для обозначения оборонительного футбола в целом.

Эррера умер в Венеции 9 ноября 1997 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Примера. 31-й тур. «Реал Сосьедад» - «Спортинг» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Серия А. 31-й тур. «Кротоне» уступил «Интеру», «Лацио» проиграл «Наполи» и другие матчиРезультаты матчей 31-го тура чемпионата Италии.«Лас-Пальмас» одержал крупную победу в матче с «Бетисом»Матч 31-го тура чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и «Бетисом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Лас-Пальмаса».Дубль Инсинье помог «Наполи» разгромить «Лацио»«Лацио» дома уступил «Наполи» (0:3) в 31-м туре чемпионата Италии.Букмекеры отдают небольшое преимущество «Наполи» в матче с «Лацио»Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 31-го тура чемпионата Италии, в которой «Лацио» примет «Наполи».«Интер» на выезде уступил «Кротоне»Футболисты «Интера» уступили в гостях «Кротоне» в матче 31-го тура чемпионата Италии со счетом 1:2.«Рома» в гостях разгромила «Болонью» в матче 31-го тура чемпионата ИталииФутболисты «Ромы» взяли верх в гостевом матче против «Болоньи» в рамках 31-го тура чемпионата Италии.«Сампдория» и «Фиорентина» сыграли вничьюФутболисты «Сампдории» не смогли на своем поле переиграть «Фиорентину» в рамках 31-го тура чемпионата Италии (2:2).Пепе пропустит матчи «Реала» с «Баварией» и «Барселоной»Защитник «Реала» Пепе выбыл из строя на месяц из-за перелома ребер.Дубль Дзадзы принес «Валенсии» гостевую победу над «Гранадой»«Валенсия» в гостях обыграла «Гранаду» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 3:1.Андрес Иньеста: «Малага» воспользовалась нашими ошибками, обвинять судей бессмысленноПолузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал поражение своей команды от «Малаги» в матче 31-го тура чемпионата Испании.Главный тренер «Малаги»: Рад, что нам удалось помочь «Реалу»Главный тренер «Малаги» Мичель Гонсалес прокомментировал победу своей команды над «Барселоной» в матче 31-го тура чемпионата Испании.Серхио Рамос: Двери «Реала» открыты перед ГризманномКапитан мадридского «Реала» Серхио Рамос хотел бы видеть в своей команде Антуана Гризманна.Триумф украинского бокса, провал «Барсы» и поражение Петрова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Неймару грозит дисквалификация на матч с «Реалом» за саркастические аплодисменты в адрес судьиНападающий «Барселоны» Неймар может пропустить «эль-класико» из-за дисквалификации. Об этом сообщают испанские СМИ.Хавьер Маскерано: «Малага» хорошо настроилась на матч с «Барселоной»Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился впечатлениями после матча против «Малаги» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.Луис Энрике: «Барселона» заслуживала победы в матче с «Малагой»Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча с «Малагой» в 31-м туре чемпионата Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.Буффон вышел на второе место по сыгранным матчам за всю историю серии АБуффон вышел на второе место по сыгранным матчам за всю историю серии АСегодня «Ювентус» обыграл «Кьево» в чемпионате Италии со счетом 2:0. Для голкипера «Юве» Джанлуиджи Буффона это был 616-й матч в серии А.Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Кьево»Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Кьево»«Ювентус» дома обыграл «Кьево» (2:0) в 31-м туре чемпионата Италии.«Барселона» вдесятером уступила «Малаге» в 31-м туре чемпионата Испании«Барселона» вдесятером уступила «Малаге» в 31-м туре чемпионата ИспанииФутболисты «Барселоны» в гостях уступили «Малаге» в матче 31-го тура чемпионата Испании со счетом 0:2.
Хоккей
День в истории. Александру Еременко исполнилось 37 лет
Футбол
День в истории. Роберто Карлосу исполнилось 44 года
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Генгам», Кавани сделал дубль
Футзал
Россия обыграла Словакию и пробилась на чемпионат Европы по мини-футболу
все новости
Интер
Интеркалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости