«Каролина» по буллитам обыграла «Филадельфию», Проворов набрал одно очко

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией» и «Каролиной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 (Б).

В составе победителей дубль сделал Брок Макгинн, в активе которого и решающий буллит в серии. Еще одна шайба в активе Себастьяна Ахо. У «Филадельфии» голы в активе Дэйла Вейса, сделавшего дубль, и Уэйна Симмондса. Защитник хозяев Иван Проворов заработал одно очков за результативную передачу.

«Каролина» набрала 87 очков и занимает 12-е место на Востоке. У «Филадельфии» 88 очков и 11-е место.

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