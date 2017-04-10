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«Каролина» по буллитам обыграла «Филадельфию», Проворов набрал одно очко

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией» и «Каролиной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 (Б).

В составе победителей дубль сделал Брок Макгинн, в активе которого и решающий буллит в серии. Еще одна шайба в активе Себастьяна Ахо. У «Филадельфии» голы в активе Дэйла Вейса, сделавшего дубль, и Уэйна Симмондса. Защитник хозяев Иван Проворов заработал одно очков за результативную передачу.

«Каролина» набрала 87 очков и занимает 12-е место на Востоке. У «Филадельфии»  88 очков и 11-е место.

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Филадельфия - Каролина - 3:4 Б. (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы:

МакГинн (Райан), 5:42 (0:1). Уайс (Макдональд, Кутюрье), 28:46 (1:1). МакГинн (Стаал, Хэнифин), 48:39 (1:2). Уайс (Кутюрье, Проворов), 50:58 (2:2). Симмондс (Гостисбеер, Уил), 52:05 (3:2). Ахо (Фолк, Теравайнен), 54:50 (3:3).

Победный буллит:

МакГинн - 3:4.

Место и дата

10 апреля 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция


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