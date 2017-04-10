«Каролина» по буллитам обыграла «Филадельфию», Проворов набрал одно очко
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией» и
«Каролиной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 (Б).
В составе победителей дубль сделал Брок Макгинн, в
активе которого и решающий буллит в серии. Еще одна шайба в активе Себастьяна
Ахо. У «Филадельфии» голы в активе Дэйла Вейса, сделавшего дубль, и Уэйна
Симмондса. Защитник хозяев Иван Проворов заработал одно очков за результативную
передачу.
«Каролина» набрала 87 очков и занимает 12-е место на
Востоке. У «Филадельфии» 88 очков и 11-е
место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Филадельфия - Каролина - 3:4 Б. (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы:
МакГинн (Райан), 5:42 (0:1). Уайс (Макдональд, Кутюрье), 28:46 (1:1). МакГинн (Стаал, Хэнифин), 48:39 (1:2). Уайс (Кутюрье, Проворов), 50:58 (2:2). Симмондс (Гостисбеер, Уил), 52:05 (3:2). Ахо (Фолк, Теравайнен), 54:50 (3:3).
Победный буллит:
МакГинн - 3:4.
Место и дата
10 апреля 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция