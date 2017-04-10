Александр Бубнов: Ясность в чемпионской гонке наступит только после встреч «Спартака» с ЦСКА и «Зенитом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России «Уфа» - «Спартак» (1:3).

«Эпизодами игра вышла нервная, как и в матче с «Оренбургом», многое здесь было для «Спартака» «на тоненького». Однако в целом победа одержана по делу. Если бы не Александр Беленов, все могло закончиться много раньше 90-й минуты. Когда «Уфа» шла вперёд большими силами, оголялись зоны на половине поля хозяев, и для Промеса в споре с не самыми скоростными оппонентами, наступило раздолье.

Разумеется, сейчас многие станут говорить, что после ничьей «Зенита» с «Анжи» на «Петровском» и победы «Спартака» в Уфе, интрига в чемпионской гонке исчезла. Но я остаюсь при своем мнении, что относительная ясность в этом вопросе наступит только после очных встреч «Спартака» с преследователями – ЦСКА и «Зенитом».

Да, «Спартак» – главный фаворит, который с 70-процентной вероятностью выиграет титул, но даже с поправкой на текущий тур ничего пока не ясно окончательно. Тем более, команда Массимо Карреры понесла существенные потери в атаке. Ничего нового в том, чтобы играть без Зе Луиша и Луиса Адриано для «Спартака» нет (при итальянском тренере «Спартак» постоянно тасует состав во всех линиях), но это обстоятельство на какое-то время значительно снизит атакующий потенциал команды», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

На 38-й минуте счет в матче открыл Денис Глушаков. На 56-й минуте Квинси Промес, реализовав пенальти, удвоил преимущество москвичей. На 85-й минуте усилиями Ивана Облякова «Уфа» сократила разрыв в счете. На первой минуте компенсированного времени Лоренсо Мельгарехо установил окончательный счет в матче.

Добавим, что на 62-минуте матча нападающий «Уфы! Кеинде Фатай не реализовал 11-метровый удар, не сумев переиграть голкипера красно-белых Артема Реброва. После этой встречи «Спартак» набрал 51 очко и продолжает лидировать в чемпионате России. «Уфа», имея в активе 32 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре 16 апреля «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Днем ранее «Уфа» на выезде встретится с «Амкаром».