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Александр Бубнов: Ясность в чемпионской гонке наступит только после встреч «Спартака» с ЦСКА и «Зенитом»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России «Уфа» - «Спартак» (1:3).

«Эпизодами игра вышла нервная, как и в матче с «Оренбургом», многое здесь было для «Спартака» «на тоненького». Однако в целом победа одержана по делу. Если бы не Александр Беленов, все могло закончиться много раньше 90-й минуты. Когда «Уфа» шла вперёд большими силами, оголялись зоны на половине поля хозяев, и для Промеса в споре с не самыми скоростными оппонентами, наступило раздолье.

Разумеется, сейчас многие станут говорить, что после ничьей «Зенита» с «Анжи» на «Петровском» и победы «Спартака» в Уфе, интрига в чемпионской гонке исчезла. Но я остаюсь при своем мнении, что относительная ясность в этом вопросе наступит только после очных встреч «Спартака» с преследователями – ЦСКА и «Зенитом».

Да, «Спартак» – главный фаворит, который с 70-процентной вероятностью выиграет титул, но даже с поправкой на текущий тур ничего пока не ясно окончательно. Тем более, команда Массимо Карреры понесла существенные потери в атаке. Ничего нового в том, чтобы играть без Зе Луиша и Луиса Адриано для «Спартака» нет (при итальянском тренере «Спартак» постоянно тасует состав во всех линиях), но это обстоятельство на какое-то время значительно снизит атакующий потенциал команды», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

На 38-й минуте счет в матче открыл Денис Глушаков. На 56-й минуте Квинси Промес, реализовав пенальти, удвоил преимущество москвичей. На 85-й минуте усилиями Ивана Облякова «Уфа» сократила разрыв в счете. На первой минуте компенсированного времени Лоренсо Мельгарехо установил окончательный счет в матче.

Добавим, что на 62-минуте матча нападающий «Уфы! Кеинде Фатай не реализовал 11-метровый удар, не сумев переиграть голкипера красно-белых Артема Реброва. После этой встречи «Спартак» набрал 51 очко и продолжает лидировать в чемпионате России. «Уфа», имея в активе 32 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре 16 апреля «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Днем ранее «Уфа» на выезде встретится с «Амкаром».

Матч

Уфа - Спартак - 1:3 (0:1)

Голы

Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).

Состав

Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов

Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)

Незабитые пенальти

Фатай (Уфа), 62

Предупреждения:

Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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