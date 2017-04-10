Александр Бубнов: Ясность в чемпионской гонке наступит только после встреч «Спартака» с ЦСКА и «Зенитом»
Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча
22-го тура чемпионата России «Уфа» - «Спартак» (1:3).
«Эпизодами игра вышла нервная, как и в матче
с «Оренбургом», многое здесь было для «Спартака» «на тоненького».
Однако в целом победа одержана по делу. Если бы
не Александр Беленов, все могло закончиться много раньше 90-й минуты.
Когда «Уфа» шла вперёд большими силами, оголялись зоны на половине поля
хозяев, и для Промеса в споре с не самыми скоростными
оппонентами, наступило раздолье.
Разумеется, сейчас многие станут говорить, что после ничьей
«Зенита» с «Анжи» на «Петровском» и победы «Спартака»
в Уфе, интрига в чемпионской гонке исчезла. Но я остаюсь
при своем мнении, что относительная ясность в этом вопросе наступит только
после очных встреч «Спартака» с преследователями – ЦСКА
и «Зенитом».
Да, «Спартак» – главный фаворит,
который с 70-процентной вероятностью выиграет титул, но даже
с поправкой на текущий тур ничего пока не ясно окончательно. Тем
более, команда Массимо Карреры понесла существенные потери в атаке. Ничего
нового в том, чтобы играть без Зе Луиша и Луиса Адриано для
«Спартака» нет (при итальянском тренере «Спартак» постоянно тасует состав
во всех линиях), но это обстоятельство на какое-то время
значительно снизит атакующий потенциал команды», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Добавим, что на 62-минуте матча нападающий «Уфы! Кеинде Фатай не реализовал 11-метровый удар, не сумев переиграть голкипера красно-белых Артема Реброва. После этой встречи «Спартак» набрал 51 очко и продолжает лидировать в чемпионате России. «Уфа», имея в активе 32 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ.
В следующем туре 16 апреля «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Днем ранее «Уфа» на выезде встретится с «Амкаром».
Матч
Голы
Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)
Незабитые пенальти
Фатай (Уфа), 62
Предупреждения:
Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция