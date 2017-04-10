Александр Бубнов: У Гончаренко совсем мало ресурсов, а ЦСКА не хватает креатива

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и ЦСКА (1:1).

«Я бы не стал говорить, что команды провели противоречивый матч, скорее следует обратить внимание на разные таймы. ЦСКА был заметно лучше в первой половине встречи: «Краснодар» играл медленно. Во втором – наоборот: «Краснодар» прибавил в движении, а ЦСКА – сбавил. Хозяева пребывают не в оптимальном состоянии, поскольку лидеры вернулись в строй совсем недавно. Они только-только приходят к общему знаменателю и в плане взаимодействия, и в плане физической готовности – их нестабильность объяснима.

При этом трудно объяснить, с чем связаны разные таймы у ЦСКА. Возможно, армейцам не хватило сил. Просчеты Гончаренко? В его распоряжении совсем мало ресурсов, в запасе – преимущественно молодежь. Все возможности он использует. Ошибки обороны ЦСКА? Березуцкий ошибался и ранее – системных проблем армейской обороны я не увидел.

Можно сказать, что пара Витиньо-Ионов смотрится неплохо, но ЦСКА до сих пор не хватает креатива в средней линии. Очевидно, что форвардам нужна обслуга, а ее пока не хватает», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Счет на 58-й минуте открыл нападающий хозяев поля Федор Смолов. Он реализовал пенальти, назначенный за фол Василия Березуцкого на Викторе Классоне. На 76-й минуте Понтус Вернблум дальним ударом восстановил равенство.

Армейцы набрали 43 очка и теперь вместе с «Зенитом» на восемь баллов отстают от лидирующего «Спартака». У «горожан» 35 очков и четвертое место. В следующем туре ЦСКА 15 апреля примет «Ростов», а «Краснодар» в тот же день сыграет в гостях с «Рубином».