Александр Бубнов: У Гончаренко совсем мало ресурсов, а ЦСКА не хватает креатива
Футбольный
эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России между «Краснодаром»
и ЦСКА (1:1).
«Я бы не стал говорить, что команды провели
противоречивый матч, скорее следует обратить внимание на разные таймы.
ЦСКА был заметно лучше в первой половине встречи: «Краснодар» играл
медленно. Во втором – наоборот: «Краснодар» прибавил в движении,
а ЦСКА – сбавил. Хозяева пребывают не в оптимальном
состоянии, поскольку лидеры вернулись в строй совсем недавно. Они
только-только приходят к общему знаменателю и в плане
взаимодействия, и в плане физической готовности –
их нестабильность объяснима.
При этом трудно
объяснить, с чем связаны разные таймы у ЦСКА. Возможно, армейцам
не хватило сил. Просчеты Гончаренко? В его распоряжении совсем
мало ресурсов, в запасе – преимущественно молодежь. Все возможности
он использует. Ошибки обороны ЦСКА? Березуцкий ошибался и ранее –
системных проблем армейской обороны я не увидел.
Можно
сказать, что пара Витиньо-Ионов смотрится неплохо, но ЦСКА до сих пор
не хватает креатива в средней линии. Очевидно, что форвардам нужна
обслуга, а ее пока не хватает», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Счет на 58-й минуте открыл нападающий хозяев поля Федор Смолов. Он реализовал пенальти, назначенный за фол Василия Березуцкого на Викторе Классоне. На 76-й минуте Понтус Вернблум дальним ударом восстановил равенство.
Армейцы набрали 43 очка и теперь вместе с «Зенитом» на восемь баллов отстают от лидирующего «Спартака». У «горожан» 35 очков и четвертое место. В следующем туре ЦСКА 15 апреля примет «Ростов», а «Краснодар» в тот же день сыграет в гостях с «Рубином».
Матч
Голы
Смолов 58 (1:0 - пен.). Вернблум 76 (1:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Классон (Лаборде, 81), Петров, Газинский, Мамаев, Перейра (Жоаозиньо, 75), Каборе, Смолов
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Тошич, 75), Игнашевич, Березуцкий В., Фернандес, Васин, Головин, Вернблум, Натхо (Оланаре, 71), Ионов (Жамалетдинов, 88), Витиньо
Предупреждения:
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
09 апреля 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция