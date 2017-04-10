Павлюченкова обыграла Кербер и стала победительницей турнира в Монтеррее
Анжелик Кербер и россиянкой Анастасией Павлюченковой
завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 2:6, 6:1
в пользу Павлюченковой.
Матч продолжался один час и 55 минут. Павлюченкова сделала восемь эйсов при трех у
соперницы. Анастасия допустила восемь двойных ошибок, а Кербер – две. Для
россиянки это первая победа на турнире в сезоне
Турнир WTA
Монтеррей (Мексика)
Финал
Анжелик Кербер (Германия) –
Анастасия Павлюченкова (Россия) – 4:6, 6:2, 1:6
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