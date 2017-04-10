Павлюченкова обыграла Кербер и стала победительницей турнира в Монтеррее

Каролин Возняцки: Если Остапенко будет играть так каждый день, она станет первой ракеткой мира

12-я ракетка мира Каролин Возняцки оценила свою игру в матче ¼ финала турнира WTA Volvo Car Open в Чарльстоне с Еленой Остапенко из Латвии (2:6, 4:6).