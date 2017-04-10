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Роман Шишкин: По окончании сезона вернусь в «Локомотив», а потом буду искать другую команду

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин рассказал о планах на будущее. Напомним, что он принадлежит «Локомотиву» и выступает за «Краснодар» на правах аренды.

«По окончании сезона вернусь из «Краснодара» в «Локомотив», с которым у меня контракт. А там уже будем дальше думать о моем будущем. Зимой мне дали понять, что в моих услугах «Локо» не заинтересован. Значит, буду искать другую команду. Но пока об этом не думаю – все мои мысли сейчас о том, как помочь «Краснодару» занять высокое место», - цитирует Шишкина официальный сайт «Краснодара».

В текущем сезоне 30-летний Роман Шишкин провел три матча за «Краснодар».

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