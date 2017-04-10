Овечкин - первый игрок в истории НХЛ, ставший лучшим снайпером команды в 12 сезонах подряд
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим снайпером
команды в регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона. Российский нападающий
установил историческое достижение.
Как сообщает Sportsnet, Овечкин
- первый игрок в истории НХЛ, ставший лучшим снайпером команды в 12 сезонах
подряд. В этом сезоне Овечкин забросил 33 шайбы, поделив звание лучшего
снайпера с Ти Джеем Оши.
Таким образом, Овечкин превзошел достижение Горди Хоу и Рика
Нэша. Они становились лучшими снайперами своих команд на протяжении 11 сезонов
подряд.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически