Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона. Российский нападающий установил историческое достижение.

Как сообщает Sportsnet, Овечкин - первый игрок в истории НХЛ, ставший лучшим снайпером команды в 12 сезонах подряд. В этом сезоне Овечкин забросил 33 шайбы, поделив звание лучшего снайпера с Ти Джеем Оши.

Таким образом, Овечкин превзошел достижение Горди Хоу и Рика Нэша. Они становились лучшими снайперами своих команд на протяжении 11 сезонов подряд.