«Анахайм» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Лос-Анджелесом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Анахайма».

В составе победителей отличились Патрик Ивз, Антуан Верметт, Нейт Томпсон и Ши Теодор, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Лос-Анджелеса» голы в активе Дрю Даути, Кайла Клиффорда и Джерома Игинлы.

У «Анахайма» 105 очков, команда на третьем месте в Западной конференции. У «Лос-Анджелеса» 86 очков и десятое место.

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