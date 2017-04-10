«Анахайм» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Лос-Анджелесом»
завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Анахайма».
В составе победителей отличились Патрик Ивз, Антуан Верметт,
Нейт Томпсон и Ши Теодор, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Лос-Анджелеса»
голы в активе Дрю Даути, Кайла Клиффорда и Джерома Игинлы.
У «Анахайма» 105 очков, команда на третьем месте в Западной
конференции. У «Лос-Анджелеса» 86 очков и десятое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Анахайм - Лос-Анджелес - 4:3 О.Т. (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
Ивз (Гецлаф), 0:28 (1:0). Даути (Мартинес, Пирсон), 11:20 (1:1). Верметт (Гецлаф, Ракелль), 29:53 (2:1). Клиффорд (Дауд, Грэвел), 35:56 (2:2). Браун (Игинла, Форборт), 47:55 (2:3). Томпсон (Линдхольм, Монтур), 51:34 (3:3). Теодор (Гецлаф, Ракелль), 60:53 (4:3).
Место и дата
10 апреля 03:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция