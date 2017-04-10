Зайцев не смог доиграть матч с «Коламбусом» из-за травмы

Защитник «Торонто» Никита Зайцев досрочно покинул лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» из-за травмы. Его команды проиграла в этом матче со счетом 2:3.

После силового приема в исполнении Ника Фолиньо Зайцев получил травму и покинул лед, не сумев продолжить игру. Как сообщает Sportsnet, у него травма верхней части тела.

В текущем сезоне 25-летний Никита Зйцев провел 82 матча за «Торонто» и набрал 36 (4+32) очков.