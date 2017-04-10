Зайцев не смог доиграть матч с «Коламбусом» из-за травмы
Защитник «Торонто» Никита Зайцев досрочно покинул лед в матче
регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса»
из-за травмы. Его команды проиграла в этом матче со счетом 2:3.
После силового приема в исполнении Ника Фолиньо Зайцев
получил травму и покинул лед, не сумев продолжить игру. Как сообщает Sportsnet, у него травма верхней части тела.
В текущем сезоне 25-летний Никита Зйцев провел 82 матча за «Торонто» и набрал 36 (4+32) очков.
Матч
Торонто - Коламбус - 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)
Голы:
ван Римсдайк (Полак), 22:03 (1:0). ван Римсдайк (Гардинер), 26:36 (2:0). Калверт (Дженнер, G. Carlsson), 32:32 (2:1). Андерсон (Карлссон), 37:16 (2:2). Эткинсон (Калверт, Савар), 39:20 (2:3).
Место и дата
10 апреля 01:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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