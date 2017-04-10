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Голы Голдобина и Трямкина не помогли «Ванкуверу» избежать поражения в матче с «Эдмонтоном»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Ванкувером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Эдмонтона».

В составе победителей хет-трик сделал Джордан Эберле. Также отличились Дрейк Каджула и Леон Драйзайтль. У «Ванкувера» голы в активе россиян Николая Голдобина и Никиты Трямкина.

«Эдмонтон» набрал 103 очка и занял четвертое место в Западной конференции. У «Ванкувера» 69 очков и 13-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Эдмонтон - Ванкувер - 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы:

Эберле (Драйзайтль, Клефбом), 18:46 (1:0). Голдобин (Седин Х., Седин Д.), 22:00 (1:1). Эберле 24:10 (2:1). Каджула (Макдэвид), 34:46 (3:1). Эберле (Лучич, Ньюджент-Хопкинс), 40:31 (4:1). Драйзайтль (Макдэвид), 41:50 (5:1). Трямкин (Хорват), 42:35 (5:2).

Место и дата

10 апреля 04:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция

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