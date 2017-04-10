Голы Голдобина и Трямкина не помогли «Ванкуверу» избежать поражения в матче с «Эдмонтоном»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Ванкувером»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Эдмонтона».
В составе победителей хет-трик сделал Джордан Эберле. Также
отличились Дрейк Каджула и Леон Драйзайтль. У «Ванкувера» голы в активе россиян
Николая Голдобина и Никиты Трямкина.
«Эдмонтон» набрал 103 очка и занял четвертое место в Западной
конференции. У «Ванкувера» 69 очков и 13-е место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Эдмонтон - Ванкувер - 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Голы:
Эберле (Драйзайтль, Клефбом), 18:46 (1:0). Голдобин (Седин Х., Седин Д.), 22:00 (1:1). Эберле 24:10 (2:1). Каджула (Макдэвид), 34:46 (3:1). Эберле (Лучич, Ньюджент-Хопкинс), 40:31 (4:1). Драйзайтль (Макдэвид), 41:50 (5:1). Трямкин (Хорват), 42:35 (5:2).
Место и дата
10 апреля 04:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция