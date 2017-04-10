Голы Голдобина и Трямкина не помогли «Ванкуверу» избежать поражения в матче с «Эдмонтоном»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Ванкувером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Эдмонтона».

В составе победителей хет-трик сделал Джордан Эберле. Также отличились Дрейк Каджула и Леон Драйзайтль. У «Ванкувера» голы в активе россиян Николая Голдобина и Никиты Трямкина.

«Эдмонтон» набрал 103 очка и занял четвертое место в Западной конференции. У «Ванкувера» 69 очков и 13-е место.

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