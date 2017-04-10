Унаи Эмери: Кавани прибавляет, он находит новые способы забивать голы

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился впечатлениями после матча против «Генгама» в 32-м туре чемпионата Франции (4:0). Он отметил игру нападающего Эдинсона Кавани.

«Что очень интересно, он (Кавани – прим. ред.) прибавляет. В этом матче на его счету голевая передача (Ди Марии, первый гол – прим. ред.) – хотя в этой области он не самый лучший специалист, и забил два разных гола, причем каждый раз не в одно касание. Это очень хорошо для команды и для Кавани – что он находит какие-то новые способы забивания голов. И потом он – командный игрок, все у него подчинено ее интересам», - цитирует Эмери L’Equipe.

Напомним, что в этом сезоне Кавани забил 42 гола в 41-м официальном матче за «ПСЖ».