Унаи Эмери: Кавани прибавляет, он находит новые способы забивать голы
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился впечатлениями после матча против «Генгама» в 32-м туре чемпионата Франции (4:0). Он отметил игру нападающего Эдинсона Кавани.
«Что очень интересно, он (Кавани – прим. ред.) прибавляет. В этом матче на его счету голевая передача (Ди Марии, первый гол – прим. ред.) – хотя в этой области он не самый лучший специалист, и забил два разных гола, причем каждый раз не в одно касание. Это очень хорошо для команды и для Кавани – что он находит какие-то новые способы забивания голов. И потом он – командный игрок, все у него подчинено ее интересам», - цитирует Эмери L’Equipe.
Напомним, что в этом сезоне Кавани забил 42 гола в 41-м официальном матче за «ПСЖ».
Матч
Голы
Ди Мария 56 (1:0). Кавани 60 (2:0). Кавани 71 (3:0). Матюиди 90 (4:0).
Состав
ПСЖ: Трапп, Курзава (Максвелл, 43), Менье, Орье, Кимпембе, Дракслер (Пасторе, 55), Верратти, Рабьо, Ди Мария (Лукас, 86), Матюиди, Кавани
Генгам: Юнссон, Икоко, Санко, Кербра, Сорбон, Марсал, Део (де Паув, 72), Дидо, Коко (Блас, 90), Бриан, Приват (Менди, 46)
Предупреждения:
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
09 апреля 22:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция