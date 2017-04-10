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Канадские керлингисты стали победителями чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мужская сборная Канады стала победителем чемпионата мира по керлингу, который проходил в Эдмонтоне (Канада).

В финале хозяева турнира одержали победу над шведами со счетом 4:2.  Сборная Канады стала чемпионом мира второй год подряд.

Ранее бронзу мирового первенства завоевала команда Швейцарии.

Напомним, что сборная России на чемпионате мира проиграла 11 матчей подряд и не смогла завоевать путевку на ОИ-2018.   

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