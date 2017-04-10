Кучеров занял второе место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ
Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби стал обладателем «Морис Ришар Трофи» - приза, вручаемого лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.
29-летний хоккеист в текущем сезоне забросил 44 шайбы в 75 матчах. Второе место в списке лучших снайперов поделили российский форвард «Тампы» Никита Кучеров и нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, забросившие по 40 шайб.
Еще один россиянин Владимир Тарасенко забросил 39 шайб и занял пятое место в списке снайперов.
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