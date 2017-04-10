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Триумф Касаткиной и Павлюченковой, рекорды Уэстбрука и Овечкина, финиш «регулярки» в НХЛ. Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.
1. Российские теннисистки в последнее время радуют не так уж часто. Тем приятнее события прошедшего вечера и ночи. Сначала первый турнир в карьере выиграла Дарья Касаткина, а затем Анастасия Павлюченкова справилась с Анжелик Кербер в финале турнира в Монтеррее.

2. В Италии прогрессирующий в последнее время «Лацио» не смог ничего поделать с «Наполи» - 0:3.

3. «ПСЖ» продолжает погоню за «Монако» в борьбе за чемпионство во Франции. «Генгам» был разгромлен, а Эдинсон Кавани сделал дубль.

4. Поздравляем сборную России по мини-футболу. Российская команда пробилась на чемпионат Европы-2018

5. В чемпионате Португалии по футболу «Бенфика» и «Порту» ведут ожесточенную борьбу за чемпионство. «Орлы» обыграли «Морейренсе» и вернули себе лидерство.

6. Передачи Кучерова и Наместникова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Баффало».

7. Историческое событие в НБА. Расселл Уэстбрук побил рекорд по трипл-даблам, который держался 55 лет.

8. Гол Владимира Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Чикаго».

 9. Иван Проворов набрал одно очко, но его «Филадельфия» все равно проиграла

10. Роман Шишкин сказал, что за «Локомотив» он точно играть уже не будет.

11. Россияне Николай Голдобин и Никита Трямкин забросили по одной шайбе за «Ванкувер». Увы, их команда пропустила пять в ответ и проиграла.

12. Не повезло защитнику «Торонто» Никите Зайцеву – он получил травму в матче с «Коламбусом».

13. Этой ночью Александр Овечкин поразить ворота соперников не смог. Тем не менее, он стал лучшим снайпером «Вашингтона» в «регулярке» 12-й раз подряд – это новый рекорд НХЛ.

14. В свете завершения регулярного чемпионата интересно ознакомиться с парами первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Сделать это вы можете здесь.

15. Мужская сборная Канады по керлингу выиграла чемпионат мира.

Видео дня: Видео голов матча «Уфа» – «Спартак»

Блог дня: «Советский спорт» спасает репутацию Шерлока Холмса. Квест восьмой

Цитата дня: Владимир Пономарев: Все идет к тому, что «Спартак» станет чемпионом

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Именинники дня: Роберто Карлос, Александр Еременко, Венсан Компани, Фернандо Гаго. Также сегодня исполнилось 107 лет со дня рождения легендарного футбольного тренера Эленио Эрреры.




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