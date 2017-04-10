Триумф Касаткиной и Павлюченковой, рекорды Уэстбрука и Овечкина, финиш «регулярки» в НХЛ. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных
новостей утра понедельника.
3. «ПСЖ» продолжает погоню за «Монако» в борьбе за чемпионство во
Франции. «Генгам» был разгромлен, а Эдинсон Кавани сделал дубль.
4.
Поздравляем сборную России по мини-футболу. Российская команда пробилась на
чемпионат Европы-2018
7.
Историческое событие в НБА. Расселл Уэстбрук побил рекорд по трипл-даблам,
который держался 55 лет.
10. Роман
Шишкин сказал, что за «Локомотив» он точно играть уже не будет.
11.
Россияне Николай Голдобин и Никита Трямкин забросили по одной шайбе за «Ванкувер».
Увы, их команда пропустила пять в ответ и проиграла.
12. Не
повезло защитнику «Торонто» Никите Зайцеву – он получил травму в матче с «Коламбусом».
13. Этой
ночью Александр Овечкин поразить ворота соперников не смог. Тем не менее, он
стал лучшим снайпером «Вашингтона» в «регулярке» 12-й раз подряд – это новый
рекорд НХЛ.
14. В свете завершения регулярного чемпионата интересно ознакомиться с парами первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Сделать это вы можете здесь.
15. Мужская сборная Канады по керлингу выиграла чемпионат мира.
Видео дня: Видео
голов матча «Уфа» – «Спартак»
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Цитата дня: Владимир Пономарев: Все идет к тому, что «Спартак» станет чемпионом
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Именинники дня: Роберто Карлос, Александр Еременко, Венсан Компани, Фернандо Гаго. Также
сегодня исполнилось 107 лет со дня рождения легендарного футбольного тренера
Эленио Эрреры.