Георгий Черданцев: Луческу ни слова не сказал о судействе и признал свои ошибки. Респект
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о поведении наставника «Зенита» Мирчи Луческу после окончания матча с «Анжи» в 22-м туре РФПЛ.
«В интервью телеканалу «Матч ТВ» Луческу чуть ли не впервые ни слова не сказал о судействе и признал свои ошибки. Респект», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.
В интервью @MatchTV Луческу чуть ли не впервые ни слова не сказал о судействе и признал свои ошибки. Респект. Завтра После футбола 21.00.— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 8 апреля 2017 г.
Матч
Голы
Яковлев 21 (0:1). Кокорин 73 (1:1).
Состав
Зенит: Лунев, Ломбертс, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Данни, Эрнани, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Чернов, Кокорин, Дзюба
Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Фибел, Жиров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев (Хубулов, 68), Яковлев, Будковский, Форбс (Прудников, 61)
Предупреждения:
Эрнани, 59 - Форбс, 14; Будковский, 39; Гулиев, 56; Фибел, 78; Хубулов, 82; Эззатоллахи, 89
Удаления:
Ломбертс, 50 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция