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«Манчестер Сити» опережает «Челси» в борьбе за Алексиса Санчеса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Cooperativa, нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес близок к переходу в «Манчестер Сити».

Согласно источнику, руководство «горожан» готово выложить за игрока сборной Чили 50 млн фунтов. Отмечается, что в случае переезда в команду Хосепа Гвардиолы, футболист «пушкарей» будет получать больше двухсот тысяч фунтов в неделю. 

Источник уверяет, что «Сити» является лидером в борьбе за нападающего, а благодаря предложенным условиям, клуб опережает «Челси» в борьбе за игрока. 

Ранее сообщалось, что Санчес останется в «Арсенале», если «канониры» выполнят его финансовые требования.

В нынешнем сезоне 28-летний чилиец провел во всех турнирах 38 матчей, забил 22 гола и отдал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 65 млн евро, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2018 года. 

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