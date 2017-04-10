Александр Бубнов: «Рубину» ничего теперь не остается, как стремиться побеждать в каждом матче

Футбольный эксперт Александр бубнов сделал прогноз на матч 22-го тура РФПЛ «Томь» - «Рубин».

- «Рубину» ничего теперь не остается, как стремиться побеждать в каждом матче чемпионата. «Томь», разумеется, сознаёт трудное положение соперника, потому упрётся на своём не лучшего качества поле с удвоенной силой. А уж если «Рубин» оступится и в Томске…Прогноз - 2:0 в пользу «Рубина», - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 15:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.