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Александр Бубнов: «Рубину» ничего теперь не остается, как стремиться побеждать в каждом матче

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр бубнов сделал прогноз на матч 22-го тура РФПЛ «Томь» - «Рубин».

- «Рубину» ничего теперь не остается, как стремиться побеждать в каждом матче чемпионата. «Томь», разумеется, сознаёт трудное положение соперника, потому упрётся на своём не лучшего качества поле с удвоенной силой. А уж если «Рубин» оступится и в Томске…Прогноз - 2:0 в пользу «Рубина», - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 15:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. 

Матч

Томь - Рубин

Место и дата

10 апреля 15:00, Труд, Текстовая трансляция

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