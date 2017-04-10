Леонардо Бонуччи: Суарес – подлый игрок, который при этом еще очень хитер

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мне повезло сыграть против «Барселоны» в финале Лиги чемпионов. Хотя, вы помните, что для «Ювентуса» все сложилось печально.

Сейчас мы вышли на новый уровень, и научились сдерживать Месси до определенного момента. Лионель, Суарес и Неймар входят в десятку лучших нападающих мира, но то же самое можно сказать и про Дибалу или Игуаина.

Эти игроки – настоящие мастера, но мы должны быть предельно внимательны, поскольку Месси стал играть еще глубже, а это означает, что угроза может появиться внезапно. Что касается Неймара, то вспомните его спринт в матче сборных Бразилии и Парагвая.

Суарес? Он никогда не перестает бороться, и старается использовать свои сильные стороны в каждой игре. Этот нападающий – подлый игрок, который при этом очень хитер. Однако, в составе «Ювентуса» хватает опытных игроков.

Думаю, наша защита сильнее, чем в «Барселоне». Мы играем уже не первый год вместе в клубе и сборной Италии», – цитирует Бонуччи Football Italia.

Напомним, первый матч между командами состоится в этот вторник, 11 апреля, в Турине и стартует в 21.45 мск.