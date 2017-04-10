Касаткина поднялась на 29-е место в рейтинге WTA
На официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.
Россиянка Дарья Касаткина после победы на турнире в Чарльстоне поднялась с 42-го на 29-е место в рейтинге. В финале турнира она обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко. Лидером рейтинга осталась немка Анжелика Кербер, которая в финале турнира в Монтеррее проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой.
Второе место осталось за американкой Сереной Уильямс, тройку замкнула чешка Каролина Плишкова. Лучшая из россиянок - Светлана Кузнецова - расположилась на 9-й строчке.
Рейтинг WTA, 10 апреля:
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) — 7335 очков,
2 (2). Серена Уильямс (США) — 7010,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020,
4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5065,
5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5022,
6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790,
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330,
8 (8). Агнешка Радванска (Польша) — 4290,
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4025,
10 (11). Мэдисон Киз (США) — 3857…
15 (14). Елена Веснина (Россия) — 2925…
16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2475…
29 (42). Дарья Касаткина (Россия) — 1630…
44 (45). Екатерина Макарова (Россия) — 1250…
76 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) — 775…
78 (80). Евгения Родина (Россия) — 773…
89 (86). Екатерина Александрова (Россия) — 680…
92 (93). Ирина Хромачева (Россия) — 665.