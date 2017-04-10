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Касаткина поднялась на 29-е место в рейтинге WTA

Источник:  WTAКомментарии

На официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.

Россиянка Дарья Касаткина после победы на турнире в Чарльстоне поднялась с 42-го на 29-е место в рейтинге. В финале турнира она обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко. Лидером рейтинга осталась немка Анжелика Кербер, которая в финале турнира в Монтеррее проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой. 

Второе место осталось за американкой Сереной Уильямс, тройку замкнула чешка Каролина Плишкова. Лучшая из россиянок - Светлана Кузнецова - расположилась на 9-й строчке. 

Рейтинг WTA, 10 апреля:

1 (1). Анжелика Кербер (Германия) — 7335 очков,

2 (2). Серена Уильямс (США) — 7010,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020,

4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5065,

5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5022,

6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790,

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330,

8 (8). Агнешка Радванска (Польша) — 4290,

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4025,

10 (11). Мэдисон Киз (США) — 3857…

15 (14). Елена Веснина (Россия) — 2925…

16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2475…

29 (42). Дарья Касаткина (Россия) — 1630…

44 (45). Екатерина Макарова (Россия) — 1250…

76 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) — 775…

78 (80). Евгения Родина (Россия) — 773…

89 (86). Екатерина Александрова (Россия) — 680…

92 (93). Ирина Хромачева (Россия) — 665. 

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