Касаткина поднялась на 29-е место в рейтинге WTA

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Триумф Касаткиной и Павлюченковой, рекорды Уэстбрука и Овечкина, финиш «регулярки» в НХЛ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.

Павлюченкова обыграла Кербер и стала победительницей турнира в Монтеррее Финальный матч турнира WTA в Монтеррее (Мексика) между немкой Анжелик Кербер и россиянкой Анастасией Павлюченковой завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 2:6, 6:1 в пользу Павлюченковой.

Касаткина завоевала первый в карьере титул WTA, выиграв турнир в Чарльстоне Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Елену Остапенко из Латвии в финале турнира в Чарльстоне.

Касаткина обыграла Зигемунд и впервые в карьере вышла в финал турнира WTA Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Чарльстоне, обыграв представительницу Германии Лауру Зигемунд - 3:6, 6:2, 6:1.

Павлюченкова обыграла Гарсию и вышла в финал турнира в Монтеррее Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в полуфинале турнира в Монтеррее (Мексика) обыграла француженку Каролин Гарсию.

Каролин Возняцки: Если Остапенко будет играть так каждый день, она станет первой ракеткой мира 12-я ракетка мира Каролин Возняцки оценила свою игру в матче ¼ финала турнира WTA Volvo Car Open в Чарльстоне с Еленой Остапенко из Латвии (2:6, 4:6).

Елена Остапенко: В матче с Возняцки старалась не отходить назад и принимать все удары в корте 66-я ракетка мира Елена Остапенко прокомментировала победу над Каролин Возняцки из Дании (6:2, 6:4) в матче ¼ финала турнира WTA Volvo Car Open в Чарльстоне.

Анастасия Павлюченкова: Даже когда устала в середине матча, сохраняла спокойствие 16-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Тимеей Бабош из Венгрии (6:2, 3:6, 7:5) в четвертьфинале турнира WTA Abierto GNP Seguros в Монтеррее.

Павлюченкова победила Бабош и вышла в полуфинал в Монтеррее 16-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова выиграла у Тимеи Бабош из Венгрии (6:2, 3:6, 7:5) в ¼ финала турнира WTA Abierto GNP Seguros в Монтеррее.

Касаткина одолела в двух сетах Бегу и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне, обыграв представительницу Румынии Ирину Бегу.

Дарья Касаткина: Пойдем сегодня на ужин с Гавриловой, и платить придется мне 42-я ракетка мира Дарья Касаткина после победы над Дарьей Гавриловой из Австралии (6:3, 4:6, 6:0) в третьем круге Volvo Car Open рассказала о том, как перед игрой они с соперницей договорились об оригинальном рукопожатии и совместном ужине.

Веснина признана лучшей теннисисткой марта по версии WTA Россиянка Елена Веснина признана лучшей теннисисткой марта по версии WTA, сообщает пресс-служба организации.

Касаткина победила Гаврилову на турнире в Чарльстоне 42-я ракетка мира Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA Volvo Car Open в Чарльстоне.

Макарова проиграла британке Уотсон на турнире в Монтеррее Российская теннисистка Екатерина Макарова выбыла из борьбы за титул на турнире WTA, проходящем в Монтеррее.

Светлана Кузнецова: Мне кричали «Убирайся в Москву!», а я не обращала внимания Лучшая российская теннисистка Светлана Кузнецова в интервью «Советскому спорту» рассказала о выкриках неадекватного болельщика в Майами.

Каролин Возняцки: Возвращение Шараповой в апреле - это нечестно Датская теннисистка Каролин Возняцки прокомментировала будущее возвращение на корт россиянки Марии Шараповой. Она считает, Мария должна понести более строгое наказание.

Винус Уильямс: Не стоит судить о Шараповой только по дисквалификации за мельдоний Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала будущее возвращение на корт россиянки Марии Шараповой. Она считает, что не стоит слишком строго относиться к российской теннисистке из-за ее недавней дисквалификации.

Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее (Мексика).

Веснина уступила венгерке Столлар на турнире в Чарльстоне Российская теннисистка Елена Веснина уступила венгерке Фанни Столлар во втором круге турнира в Чарльстоне.