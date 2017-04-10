«Рубин» продлил контракт с Рыжиковым
Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков продлил действующее соглашение с казанским клубом, сообщает официальный сайт команды.
Действующий контракт 36-летнего голкипера с «Рубином» истекает 30 июня. Новое соглашение рассчитано на год с возможностью продления.
Рыжиков присоединился к «Рубину» в январе 2008 года. В дебютный сезон выступления в Казани вратарь помог «Рубину» завоевать первые в истории клуба золотые медали чемпионата России, а на следующий год повторить это достижение. В составе «Рубина» Рыжиков является двукратным чемпионом России (2008, 2009), двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012), обладателем Кубка России (2011/2012), бронзовый призером чемпионата России (2010).
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