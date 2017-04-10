«Рубин» продлил контракт с Рыжиковым

Георгий Черданцев: Луческу ни слова не сказал о судействе и признал свои ошибки. Респект

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о поведении наставника «Зенита» Мирчи Луческу после окончания матча с «Анжи» в 22-м туре РФПЛ.