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Усман Дембеле: Менди сказал, что после первого же с ним единоборства я стану паинькой

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Французский нападающий «Боруссии» Усман Дембеле поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Монако» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

На вопрос газеты L’Equipe, расспрашивали ли его партнеры и тренер «Боруссии» о «Монако», Дембеле ответил: «Немного. Но здесь все и без меня прекрасно знают о стиле команды и ее игроках – Бернарду Силва, Килиан Мбаппе или Бенжамен Менди. Я смотрю иногда матчи французcкого чемпионата и думаю, что «Монако» вполне может стать чемпионом страны, все в ее руках».

На вопрос, «о чем говорили с игроками «Монако», когда в последний раз встретились в сборной?» Дембеле ответил: «Сошлись в том, что матчи («Монако» – «Боруссия» – прим. ред.) будут очень интересные и голов будет много. Во всяком случае, надеемся. Но на самом деле не так тесно и общались. Уважаем друг друга, но есть кое-какая настороженность.

Ребята из «Монако» мне сказали, что им не терпится сразиться с «черно-желтыми». А вот еще вспомнил! Мы немного повздорили с Бенжаменом (Менди – прим. ред.). Он сказал, что после первого же с ним единоборства я стану паинькой. А я ответил, что раз так – буду провоцировать его весь матч», – заявил Дембеле.

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» состоится завтра в Дортмунде и стартует в 21.45 мск.

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