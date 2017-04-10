Сергей Рыжиков: Мои долгосрочные планы? Продлить контракт с «Рубином» еще раз

Вратарь Сергей Рыжиков прокомментировал продление контракта с «Рубином».

- Когда я в 2007 году подписал первый контракт на четыре года, если честно не строил долгосрочных планов. Была цель попасть в клуб и заиграть в нем. Хотелось понюхать пороха большого футбола. Это вся жизнь, вся история «Рубина». В этой десятилетней истории есть и частичка меня, и я очень горд этим. Планы на будущее? Хорошо подготовиться к игре в Томске и за счет хорошей игры забыть неудачный результат последних игр. Закончить на мажорной ноте чемпионат, у нас девять туров, и каждый тур – сражение, которое нужно выигрывать. А в долгосрочном плане – продлить контракт еще раз (смеется), - цитирует 36-летнего вратаря официальный сайт клуба.

Действующий контракт голкипера с «Рубином» истекает 30 июня. Новое соглашение рассчитано на год с возможностью продления.