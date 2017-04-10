Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Рубин
Футбол  Урал- : -Оренбург
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Кристал Пэлас- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павлюченкова поднялась на 12-е место в Чемпионской гонке WTA

Источник:  WTAКомментарии

Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 14-й на 12-ю строчку в Чемпионской гонке WTA, сообщает официальный сайт организации.

В финале турнира в Монтеррее теннисистка обыграла первую ракетку мира Анжелику Кербер со счетом 6:4, 2:6, 6:1, одержав девятую победу на турнирах WTA  в одиночном разряде.  

Лидером Чемпионской гонки осталась чешка Каролина Плишкова, на второе место переместилась датчанка Каролина Возняцки, тройку замкнула британка Йоханна Конта.  

Чемпионская гонка WTA, версия от 10 апреля:

1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 2151 очко,

2 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 2145,

3 (2). Йоханна Конта (Великобритания) — 2075,

4 (4). Серена Уильямс (США) — 2030,

5 (5). Винус Уильямс (США) — 1937,

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 1655,

7 (7). Елена Веснина (Россия) — 1403,

8 (10). Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 1343,

9 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 1265,

10 (11). Ангелика Кербер (Германия) — 1207,

12 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1147…

16 (51). Дарья Касаткина (Россия) — 811…

33 (28). Наталья Вихлянцева (Россия) — 474…

44 (44). Екатерина Макарова (Россия) — 398…

46 (40). Екатерина Александрова (Россия) — 377…

60 (58). Евгения Родина (Россия) — 301…

88 (80). Анна Блинкова (Россия) — 224. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Касаткина поднялась на 29-е место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.Триумф Касаткиной и Павлюченковой, рекорды Уэстбрука и Овечкина, финиш «регулярки» в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.Павлюченкова обыграла Кербер и стала победительницей турнира в МонтеррееФинальный матч турнира WTA в Монтеррее (Мексика) между немкой Анжелик Кербер и россиянкой Анастасией Павлюченковой завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 2:6, 6:1 в пользу Павлюченковой.Павлюченкова обыграла Гарсию и вышла в финал турнира в МонтеррееРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова в полуфинале турнира в Монтеррее (Мексика) обыграла француженку Каролин Гарсию.Анастасия Павлюченкова: Даже когда устала в середине матча, сохраняла спокойствие16-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Тимеей Бабош из Венгрии (6:2, 3:6, 7:5) в четвертьфинале турнира WTA Abierto GNP Seguros в Монтеррее.Павлюченкова победила Бабош и вышла в полуфинал в Монтеррее16-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова выиграла у Тимеи Бабош из Венгрии (6:2, 3:6, 7:5) в ¼ финала турнира WTA Abierto GNP Seguros в Монтеррее.Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в МонтеррееРоссиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее (Мексика).Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Монтеррее, обыграв немку МариюРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова в стартовом раунде турнира в Монтеррее взяла верх над немкой Татьяной Марией.Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.Павлюченкова завершила выступление на турнире в МайамиРоссиийская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила американке Бетани Маттек-Сэндз в третьем круге турнире в Майами (США).Павлюченкова обыграла Шведову и вышла во второй раунд турнира в МайамиМатч первого раунда турнира WTA в Майами (США) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и представительницей Казахстана Ярославой Шведовой завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:7 (3), 6:2, 6:0 в пользу Павлюченковой.Шведова обыграла Янкович на старте турнира в Майами и встретится с ПавлюченковойПредставительница Казахстана Ярослава Шведова взяла верх над сербкой Еленой Янкович в первом круге турнира в Майами.Кербер возглавила рейтинг WTA, Кузнецова – седьмая, Веснина – 13-яНа официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.Кузнецова обыграла Павлюченкову и вышла в полуфинал турнира в Индиан-УэллсеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счетом 6:3, 6:2.Павлюченкова обыграла Стрыцову в третьем раунде турнира в Индиан-УэллсеМатч третьего раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и чешкой Барборой Стрыцовой завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:3, 6:2 в пользу Павлюченковой.Павлюченкова обыграла Контавейт и вышла в третий раунд турнира в Индиан-УэллсеМатч второго раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и эстонкой Анетт Контавейт завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 6:4 в пользу Павлюченковой.Калинская поднялась на 55 позиций в Чемпионской гонке WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг Чемпионской гонки.Вихлянцева поднялась на 78-е место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Павлюченкова поднялась на 22-ю строчку в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.
Хоккей
Кучеров занял второе место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ
Хоккей
Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли
Хоккей
Голы Голдобина и Трямкина не помогли «Ванкуверу» избежать поражения в матче с «Эдмонтоном»
Хоккей
Зайцев не смог доиграть матч с «Коламбусом» из-за травмы
все новости
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченковавсе новости