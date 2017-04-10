Павлюченкова поднялась на 12-е место в Чемпионской гонке WTA
Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 14-й на 12-ю строчку в Чемпионской гонке WTA, сообщает официальный сайт организации.
В финале турнира в Монтеррее теннисистка обыграла первую ракетку мира Анжелику Кербер со счетом 6:4, 2:6, 6:1, одержав девятую победу на турнирах WTA в одиночном разряде.
Лидером Чемпионской гонки осталась чешка Каролина Плишкова, на второе место переместилась датчанка Каролина Возняцки, тройку замкнула британка Йоханна Конта.
Чемпионская гонка WTA, версия от 10 апреля:
1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 2151 очко,
2 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 2145,
3 (2). Йоханна Конта (Великобритания) — 2075,
4 (4). Серена Уильямс (США) — 2030,
5 (5). Винус Уильямс (США) — 1937,
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 1655,
7 (7). Елена Веснина (Россия) — 1403,
8 (10). Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 1343,
9 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 1265,
10 (11). Ангелика Кербер (Германия) — 1207,
12 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1147…
16 (51). Дарья Касаткина (Россия) — 811…
33 (28). Наталья Вихлянцева (Россия) — 474…
44 (44). Екатерина Макарова (Россия) — 398…
46 (40). Екатерина Александрова (Россия) — 377…
60 (58). Евгения Родина (Россия) — 301…
88 (80). Анна Блинкова (Россия) — 224.