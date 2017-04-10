Павлюченкова поднялась на 12-е место в Чемпионской гонке WTA

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Касаткина поднялась на 29-е место в рейтинге WTA На официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.

Триумф Касаткиной и Павлюченковой, рекорды Уэстбрука и Овечкина, финиш «регулярки» в НХЛ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.

Павлюченкова обыграла Кербер и стала победительницей турнира в Монтеррее Финальный матч турнира WTA в Монтеррее (Мексика) между немкой Анжелик Кербер и россиянкой Анастасией Павлюченковой завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 2:6, 6:1 в пользу Павлюченковой.

Павлюченкова обыграла Гарсию и вышла в финал турнира в Монтеррее Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в полуфинале турнира в Монтеррее (Мексика) обыграла француженку Каролин Гарсию.

Анастасия Павлюченкова: Даже когда устала в середине матча, сохраняла спокойствие 16-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Тимеей Бабош из Венгрии (6:2, 3:6, 7:5) в четвертьфинале турнира WTA Abierto GNP Seguros в Монтеррее.

Павлюченкова победила Бабош и вышла в полуфинал в Монтеррее 16-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова выиграла у Тимеи Бабош из Венгрии (6:2, 3:6, 7:5) в ¼ финала турнира WTA Abierto GNP Seguros в Монтеррее.

Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее (Мексика).

Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Монтеррее, обыграв немку Марию Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в стартовом раунде турнира в Монтеррее взяла верх над немкой Татьяной Марией.

Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге WTA На официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.

Павлюченкова завершила выступление на турнире в Майами Россиийская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила американке Бетани Маттек-Сэндз в третьем круге турнире в Майами (США).

Павлюченкова обыграла Шведову и вышла во второй раунд турнира в Майами Матч первого раунда турнира WTA в Майами (США) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и представительницей Казахстана Ярославой Шведовой завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:7 (3), 6:2, 6:0 в пользу Павлюченковой.

Шведова обыграла Янкович на старте турнира в Майами и встретится с Павлюченковой Представительница Казахстана Ярослава Шведова взяла верх над сербкой Еленой Янкович в первом круге турнира в Майами.

Кербер возглавила рейтинг WTA, Кузнецова – седьмая, Веснина – 13-я На официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.

Кузнецова обыграла Павлюченкову и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе Российская теннисистка Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счетом 6:3, 6:2.

Павлюченкова обыграла Стрыцову в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе Матч третьего раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и чешкой Барборой Стрыцовой завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:3, 6:2 в пользу Павлюченковой.

Павлюченкова обыграла Контавейт и вышла в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе Матч второго раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и эстонкой Анетт Контавейт завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 6:4 в пользу Павлюченковой.

Калинская поднялась на 55 позиций в Чемпионской гонке WTA На официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг Чемпионской гонки.

Вихлянцева поднялась на 78-е место в рейтинге WTA На официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.

Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге WTA На официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.