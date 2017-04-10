«Манчестер Сити», «Арсенал» и «Атлетико» ведут борьбу за форварда сборной Франции

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Daily Mirror.

По информации источника, в услугах игрока заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити». Отмечается, что руководство «ткачей» готово отпустить своего лидера, однако, хочет получить за него не меньше 40 млн евро.

При этом источник утверждает, что на футболиста также претендует мадридский «Атлетико».

В нынешнем сезоне 25-летний француз провел во всех турнирах 38 матчей, забил 30 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает нападающего в 40 млн евро, а его контракт с «Лионом» рассчитан до 2019 года.

Ранее сообщалось, что Ляказетт является главной трансферной целью «Ливерпуля».