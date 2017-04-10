Хачанов поднялся на 52-е место в рейтинге ATP
На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.
В первой десятке изменений не произошло. Британец Энди Маррей продолжает лидировать в рейтинге, серб Новак Джокович занимает вторую строчку, тройку замыкает швейцарец Станислас Вавринка.
Практически все россияне улучшили свои позиции: Карен Хачанов поднялся с 55 на 52-е место, Даниил Медведев - с 63 на 61-е, Андрей Кузнецов - с 74 на 71-е, Евгений Донской - с 103 на 99-е.
Рейтинг ATP, версия от 10 апреля:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11960 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7915,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5785,
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5305,
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 4735,
6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4345,
7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4310,
8 (8). Марин Чилич (Хорватия) — 3385,
9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3385,
10 (10). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3265…
52 (55). Карен Хачанов (Россия) — 877…
61 (63). Даниил Медведев (Россия) — 789…
71 (74). Андрей Кузнецов (Россия) — 690…
88 (88). Михаил Южный (Россия) — 624…
99 (103). Евгений Донской (Россия) – 570.