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Хачанов поднялся на 52-е место в рейтинге ATP

Источник:  ATPКомментарии

На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.

В первой десятке изменений не произошло. Британец Энди Маррей продолжает лидировать в рейтинге, серб Новак Джокович занимает вторую строчку, тройку замыкает швейцарец Станислас Вавринка.

Практически все россияне улучшили свои позиции: Карен Хачанов поднялся с 55 на 52-е место, Даниил Медведев - с 63 на 61-е, Андрей Кузнецов - с 74 на 71-е, Евгений Донской - с 103 на 99-е. 

Рейтинг ATP, версия от 10 апреля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11960 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7915,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5785,

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5305,

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 4735,

6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4345,

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4310,

8 (8). Марин Чилич (Хорватия) — 3385,

9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3385,

10 (10). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3265…

52 (55). Карен Хачанов (Россия) — 877…

61 (63). Даниил Медведев (Россия) — 789…

71 (74). Андрей Кузнецов (Россия) — 690…

88 (88). Михаил Южный (Россия) — 624…

99 (103). Евгений Донской (Россия) – 570. 

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