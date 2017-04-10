Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь- : -Рубин
Футбол  Урал- : -Оренбург
Хоккей  Металлург- : -СКА
Футбол  Кристал Пэлас- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хосеп Гвардиола: Эмери был прав, сказав мне, что Давид Сильва – игрок для «Барселоны»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил полузащитника «горожан» Давида Сильву, отметив его сильные стороны.

«Знаете, я счастливый парень, потому что мне представилась возможность тренировать Хави и Андреса Иньесту. Сейчас ситуация не изменилась, поскольку под моим руководством выступает Давид Сильва. Думаю, речь идет о великих игроках.

Сильва впечатляет меня на каждой тренировке. Он выступает на высоком уровне уже очень много лет. Совсем недавно он провел 300-й матч за «Манчестер Сити». На мой взгляд, Давид может пойти еще дальше. 

Надеюсь, мы сможем заставить его стать лучшим игроком команды. Нужно лишь донести до Сильвы, что он может играть еще лучше. Всегда говорил, что Давид должен забивать мячи, однако этот игрок и без этого имеет ряд великолепных качеств. Он настоящий боец, у него характер победителя. 

Помню, когда я был наставником «Барселоны», у меня состоялся разговор с Унаи Эмери, который тогда руководил «Валенсией». После нашего матча Эмери заявил мне следующее: «Сильва тот игрок, который нужен «Барселоне». Поверьте мне». Полностью согласен с Эмери, он был прав, поскольку Сильва – неординарный игрок. У него есть что-то особенное, и это больше, чем все трофеи мира, которым место на полке», – цитирует испанского специалиста Sky Sports.

Напомним, хавбек сборной Испании защищает цвета «горожан» c 2010 года.

В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник провел во всех турнирах 39 матчей, забил 6 голов и отдал 10 голевых передач.

Читайте также:

Жозе Моуринью: Если у вас есть Ибрагимович, вы можете «сломать» любого соперника

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Манчестер Сити», «Арсенал» и «Атлетико» ведут борьбу за форварда сборной ФранцииФорвард «Лиона» Александр Ляказетт может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Daily Mirror.Леонардо Бонуччи: Суарес – подлый игрок, который при этом еще очень хитерЗащитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.«Манчестер Сити» опережает «Челси» в борьбе за Алексиса СанчесаКак сообщает Cooperativa, нападающий Алексис Санчес близок к переходу в «Манчестер Сити».День в истории. 107 лет со дня рождения Эленио ЭррерыСегодня исполняется 107 лет со дня рождения знаменитого французского тренера аргентинского происхождения Эленио Эрреры.День в истории. Венсану Компани исполнился 31 годСегодня отмечает день рождения защитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Венсан Компани. Ему исполнился 31 год.Пепе пропустит матчи «Реала» с «Баварией» и «Барселоной»Защитник «Реала» Пепе выбыл из строя на месяц из-за перелома ребер.Андрес Иньеста: «Малага» воспользовалась нашими ошибками, обвинять судей бессмысленноПолузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал поражение своей команды от «Малаги» в матче 31-го тура чемпионата Испании.Главный тренер «Малаги»: Рад, что нам удалось помочь «Реалу»Главный тренер «Малаги» Мичель Гонсалес прокомментировал победу своей команды над «Барселоной» в матче 31-го тура чемпионата Испании.Триумф украинского бокса, провал «Барсы» и поражение Петрова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Неймару грозит дисквалификация на матч с «Реалом» за саркастические аплодисменты в адрес судьиНападающий «Барселоны» Неймар может пропустить «эль-класико» из-за дисквалификации. Об этом сообщают испанские СМИ.Хавьер Маскерано: «Малага» хорошо настроилась на матч с «Барселоной»Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился впечатлениями после матча против «Малаги» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.Луис Энрике: «Барселона» заслуживала победы в матче с «Малагой»Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча с «Малагой» в 31-м туре чемпионата Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.«Барселона» вдесятером уступила «Малаге» в 31-м туре чемпионата Испании«Барселона» вдесятером уступила «Малаге» в 31-м туре чемпионата ИспанииФутболисты «Барселоны» в гостях уступили «Малаге» в матче 31-го тура чемпионата Испании со счетом 0:2.Хосеп Гвардиола: Расстроило, что не смогли победить «Халл Сити» всухуюГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Халл Сити» (3:1) в 32-м туре чемпионата Англии.«Манчестер Сити» переиграл «Халл» в матче 32-го тура АПЛФутболисты «Манчестер Сити» на домашнем стадионе переиграли «Халл Сити» в матче 32-го тура английской премьер-лиги со счетом 3:1.Луис Энрике: Посмотрю мадридское дерби «Реал» – «Атлетико», если не буду спатьГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике еще не решил, будет ли он смотреть в прямом эфире матч «Реал» - «Атлетико» в рамках 31-го тура чемпионата Испании.Хосеп Гвардиола: Этот сезон будет для меня уроком, нужно учиться на своих ошибкахГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен в том, что команда сможет добиться прогресса под его руководством.Дмитрий Сенников: Схема Конте 3-4-3 – это не революцияБывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников подвел итоги матча чемпионата Англии «Челси» - «Манчестер Сити».Советник Гризманна: Помимо «МЮ», на моего клиента претендуют «Челси» и...Советник Гризманна: Помимо «МЮ», на моего клиента претендуют «Челси» и...Эрик Ольхатс, советник форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны других команд.Ромарио: На сегодня Неймар – лучший игрок мира, при всем уважении к Месси и РоналдуБывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио считает своего соотечественника Неймара лучшим игроком мира.
Хоккей
Кучеров занял второе место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ
Хоккей
Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли
Хоккей
Голы Голдобина и Трямкина не помогли «Ванкуверу» избежать поражения в матче с «Эдмонтоном»
Хоккей
Зайцев не смог доиграть матч с «Коламбусом» из-за травмы
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Унаи Эмери
Унаи Эмеривсе новости
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Давид Силва
Давид Силвавсе новости