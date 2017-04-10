Хосеп Гвардиола: Эмери был прав, сказав мне, что Давид Сильва – игрок для «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил полузащитника «горожан» Давида Сильву, отметив его сильные стороны.

«Знаете, я счастливый парень, потому что мне представилась возможность тренировать Хави и Андреса Иньесту. Сейчас ситуация не изменилась, поскольку под моим руководством выступает Давид Сильва. Думаю, речь идет о великих игроках.

Сильва впечатляет меня на каждой тренировке. Он выступает на высоком уровне уже очень много лет. Совсем недавно он провел 300-й матч за «Манчестер Сити». На мой взгляд, Давид может пойти еще дальше.

Надеюсь, мы сможем заставить его стать лучшим игроком команды. Нужно лишь донести до Сильвы, что он может играть еще лучше. Всегда говорил, что Давид должен забивать мячи, однако этот игрок и без этого имеет ряд великолепных качеств. Он настоящий боец, у него характер победителя.

Помню, когда я был наставником «Барселоны», у меня состоялся разговор с Унаи Эмери, который тогда руководил «Валенсией». После нашего матча Эмери заявил мне следующее: «Сильва тот игрок, который нужен «Барселоне». Поверьте мне». Полностью согласен с Эмери, он был прав, поскольку Сильва – неординарный игрок. У него есть что-то особенное, и это больше, чем все трофеи мира, которым место на полке», – цитирует испанского специалиста Sky Sports.

Напомним, хавбек сборной Испании защищает цвета «горожан» c 2010 года.

В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник провел во всех турнирах 39 матчей, забил 6 голов и отдал 10 голевых передач.

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