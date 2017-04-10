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Харри Реднапп: На старте сезона каждый говорил, что Погба лучше, чем Али, но что мы видим сейчас?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп высказался об игре полузащитника «шпор» Деле Алли, отметив, что его соотечественник превосходит хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«На старте сезона каждый говорил, что Погба выступит лучше, чем Али, но что мы видим сейчас? Если француз при такой игре стоит 89 млн фунтов, то что говорить про игрока «Тоттенхэма»? Сейчас он просто идеален. Думаю, Алли серьезно прогрессирует у такого тренера, как Маурисио Почеттино.

В прошлом сезоне он не сумел забить лишь правой ногой, а это говорит о его способностях. К тому же, мне нравится его футбольное высокомерие. Алли знает, насколько он хорош, однако, если он покинет чемпионат Англии, то потеряет шанс стать лучшим полузащитником в истории премьер-лиги», – цитирует Реднаппа Daily Mail.

В нынешнем сезоне 20-летний Алли провел во всех турнирах 42 матча, забил 19 голов и отдал 10 голевых передач.

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