Карасев не будет работать на Кубке конфедераций в качестве главного судьи

Полномочный представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин сообщил, что судья Сергей Карасев точно не будет работать на Кубке конфедераций по футболу 2017 года в качестве главного арбитра.

- Главные арбитры Кубка конфедераций станут известны в ближайшее время, но в качестве главного судьи он (Карасев) турнир судить не будет, это точно, - сказал Калошин. - Это решение ФИФА, в этом году они дают возможность всем 53 арбитрам, входящим в список кандидатов на судейство чемпионата мира, отработать в качестве главных судей по одному турниру, а у них их четыре - чемпионаты мира для игроков до 17 и до 20 лет, Кубок конфедераций и клубный чемпионат мира.

По словам собеседника, Карасев еще может получить назначение на Кубок конфедераций в качестве резервного арбитра или так называемого видеоассистента судьи.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе в группе A сыграют Россия, Новая Зеландия, Португалия и Мексика, а в группе B – Камерун, Чили, Австралия и Германия.