Сергей Шубенков: Еще не получил ответа от IAAF по поводу участия в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена
Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков сообщил, что до сих пор не получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) ответа по его допуску к участию в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена.
- Никакого ответа я до сих пор не получил - тишина. Ничего не сообщали вообще. Я продолжаю ждать. Я даже не представляю, когда это произойдет, вообще. Ждем, - сказал Шубенков.
Напомним, IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил со стороны комиссии Всемирного антидопингового агентства. На данный момент россияне имеют возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.