Сергей Шубенков: Еще не получил ответа от IAAF по поводу участия в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков сообщил, что до сих пор не получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) ответа по его допуску к участию в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена.

- Никакого ответа я до сих пор не получил - тишина. Ничего не сообщали вообще. Я продолжаю ждать. Я даже не представляю, когда это произойдет, вообще. Ждем, - сказал Шубенков.