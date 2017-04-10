Зубова выиграла марафон на чемпионате мира в Тюмени
Сегодня, 10 апреля, в Тюмени завершился чемпионат России по биатлону.
В заключительной гонке этого сезона – женском марафоне – победу одержала Екатерина Зубова из Архангельской области.
На втором месте расположилась Елена Баданина из Вологодской области, а замкнула тройку Анастасия Толмачева из города Муромцево, Омской области.
Чемпионат России. Тюмень
Марафон
Женщины
1. Екатерина Зубова (Архангельская область) – 46.42,4 (2).
2. Елена Баданина (ЯНАО) – +3,5 (2).
3. Анастасия Толмачева (Тюменская область) – +55,5 (4).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически